Notre-Dame geeft haar geheimen prijs: volledig intacte sarcofaag opgegraven

Bij de restauratie van de beroemde Notre-Dame stuitten archeologen op meerdere onontdekte tombes. Ook vonden ze een loden lijkkist, die nog volledig intact is. Vermoedelijk stamt deze uit de 14de eeuw. Onder andere de laag waarin de kist gevonden is, zou dat bevestigen.

“Delen van het plafond zijn neergestort”, legt hoofdarcheoloog Christophe Besnier uit. “Die hebben een gat geslagen in de 19de-eeuwse verwarmingsbuizen, waaronder verschillende bodemlagen bleken te liggen die heel interessant en fascinerend zijn.”

Precies onder het transept, de kruising tussen de twee schepen waaruit veel kerken bestaan, bleken meerdere tombes te liggen, en dus ook een loden sarcofaag.

“We hebben een kleine camera in de kist kunnen krijgen en op de beelden zagen we stoffen, maar ook organisch materiaal als haren en overblijfselen van planten”, zegt Besnier. “Dat de planten er nog zijn, laat zien dat de inhoud van de sarcofaag ontzettend goed bewaard is gebleven.”

De archeologen stuitten op meerdere onontdekte tombes. Beeld AFP

Mysterieuze begravene

Wie er in de kist begraven is, is nog onduidelijk. De archeologen vermoeden dat het gaat om een hoogwaardigheidsbekleder die rond het jaar 1300 begraven is in de kathedraal, 70 jaar na de officiële opening. Ze hopen met deze vondst meer te weten te komen over middeleeuwse begrafenissen.

Naast de graven werden net onder het huidige vloerniveau van de kathedraal ook stukjes van beschilderde beelden gevonden. Die zouden een onderdeel zijn geweest van het oorspronkelijke 13de-eeuwse oksaal, een wand die in een kerk het schip scheidt van het priesterkoor.

Ondanks alle opwinding rond deze vondst, tikt de klok voor de archeologen. Ze hebben tot 25 maart om hun werk af te ronden voordat de restauratiewerken in de kathedraal worden hervat.