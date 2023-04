Noordzeelanden slaan handen ineen bij offshore wind; Nederland krijgt tweede stroomverbinding met Engeland

Met de nieuwe verbinding, die evenveel energie kan transporteren als twee flinke kolencentrales opwekken, kunnen Nederland en het Verenigd Koninkrijk rond 2030 meer energie uitwisselen. Beide landen hebben sinds 2011 al zo’n verbinding, maar die kan de helft minder energie transporteren.

De nieuwe kabel is nodig om eventuele stroomoverschotten van het vasteland naar Engeland over te hevelen, of andersom. Als in Nederland - of België of Duitsland, waarmee Nederland ook zulke ‘interconnectoren’ heeft - een tekort aan elektriciteit is, kan Britse stroom hiernaartoe vloeien.

Meer samenwerking tussen landen is nodig: door de sterke groei van duurzame elektriciteit wordt het aanbod grilliger. Wanneer het waait en de zon schijnt, kunnen bijvoorbeeld overschotten ontstaan. Terwijl in tijden van luwte en weinig zon juist tekorten dreigen.

Tekorten dreigen rond 2030

Dit effect wordt versterkt doordat Noordwest-Europese landen steeds meer conventionele energiecentrales sluiten. Zo zijn in Nederland vanaf 2030 alle kolencentrales dicht. En Duitsland heeft onlangs zijn laatste kerncentrale uitgeschakeld. Door het verdwijnen van deze centrales dreigt Nederland tegen 2030 de norm niet altijd meer te halen voor de leveringszekerheid van elektriciteit, waarschuwde netbeheerder Tennet onlangs.

De nieuwe kabel, Lionlink genaamd, kan een deel van dat probleem helpen oplossen, zegt een woordvoerder van Tennet. Engeland is gunstig om elektriciteit mee te delen, onder meer doordat het in een andere tijdzone ligt. De piekvraag naar stroom in de ochtend en avond valt hierdoor op een later moment. Daardoor kunnen beide landen elkaar helpen bij het leveren van stroom tijdens het elektrische spitsuur, in de ochtend en aan het begin van de avond. Dan komen veel burgers thuis en hangen dan hun elektrische auto aan de lader en gaan elektrisch koken.

Met een vermogen van bijna 2 gigawatt is deze gelijkstroomkabel van 250 kilometer “de enige in zijn soort”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Op de kabel wordt ook een Nederlands windpark aangesloten. Welke dat is, is nog niet bekend, aldus het ministerie. Mogelijk valt de keuze op een van de nieuwe parken IJmuiden Ver en Nederwiek.

Noordzee wordt ‘groene energiecentrale’

Nederland en Groot-Brittannië kondigen de aanleg vandaag aan tijdens een Noordzeeconferentie in Oostende. Daar maken landen rond de Noordzee afspraken voor verdere samenwerking bij de ontwikkeling van offshore windenergie. De Noordzee moet de “groene energiecentrale” voor Noordwest-Europa worden, om het continent minder afhankelijk te maken van landen die fossiele energie leveren.

Rond 2030 willen de EU en Groot-Brittannië samen 120 gigawatt aan offshore windvermogen hebben. Op vol vermogen leveren deze windturbines gezamenlijk dan net zo veel energie als 250 kerncentrales. Londen neemt ruim 40 procent van het totale windvermogen voor zijn rekening.

Energie-eilanden op zee

België, Denemarken, Duitsland en Nederland willen de komende jaren ook een netwerk van stroomkabels in de Noordzee aanleggen. Deze kabels worden verbonden met diverse ‘energie-eilanden’, die elektriciteit (en mogelijk waterstof) leveren aan het vasteland. Zo’n internetachtig stroomnetwerk moet ertoe leiden dat duurzame elektriciteit altijd zijn weg kan vinden naar plaatsen waar vraag is.

Een belangrijke uitdaging voor de plannen is het feit dat het aanbod van groene elektriciteit nu sneller groeit dan de vraag. Hierdoor ontstaan steeds vaker overschotten. Een teveel aan elektriciteit kan leiden tot bijna gratis stroom of zelfs negatieve prijzen, zoals vorige week in Nederland gebeurde.

Als groene stroom vaak weinig opbrengt, zal onder investeerders de animo afnemen om geld te steken in nieuwe parken voor windenergie. Het is volgens Tennet daarom belangrijk dat de industrie, die veel energie verbruikt, snel verduurzaamt. Dit kan door bestaande installaties te elektrificeren, of door meer waterstof te gebruiken die is opgewekt met groene elektriciteit.