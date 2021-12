Nooit zie je eens vier kreeften in zo’n bak gezellig zitten kaarten

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen. Instagram: @jpmulders

Er zijn van die ochtenden: eerst breekt er glas en dan verneem je dat iemand die je al een eeuwigheid kende, onverwachts is gestorven.

Denkend aan de dood, ruim ik de scherven op. “Geloof jij dat we terugkeren als iets anders?”, vraagt mijn dochter van 9. “Ik wil daar graag in geloven”, antwoord ik. “Maar het is niet altijd gemakkelijk.” Als je in reïncarnatie gelooft, moeten er onvermijdelijk grenzen worden getrokken. Een mens die in een volgend leven een rat wordt, dat kun je je nog voorstellen - als je ziet hoe sommige mensen in dit leven al het knaagdier uithangen. Maar wat met de schimmels, de wormen, de stekelhuidigen, de pissebedden, de mariene buikpotigen, de pantoffel- en de zweepdiertjes? Nonkel Jan die je na zijn dood komt treiteren als de omikronvariant van het coronavirus? Ik kan het mij moeilijk inbeelden.

Virussen vallen uit de boot, als ik de wetenschap mag geloven. ‘In tegenstelling tot alle andere soorten microben op aarde, zitten virussen niet in de stamboom van het leven’, lees ik ergens. Ze bestaan niet uit een cel, zoals een bacterie. Het zijn simpele eiwitpakketjes met genetisch materiaal. Ze bewegen niet, eten niet en kunnen zich niet zelfstandig voortplanten.

Maar zelfs zonder virussen blijven er nog genoeg rand- en twijfelgevallen. Je kunt je nonkel Jan ook niet goed voorstellen als Helicobacter, de bacterie met de leuke naam die ergens in je slijmvlies kleeft en je een maagzweer kan bezorgen.

Dat alles zeg ik niet aan mijn dochter. Zij moet deze week voor het eerst naar een begrafenis, en dan is de kans op wedergeboorte een troostend vooruitzicht. Nu nog mist zij onze kanarievogel die al vier jaar dood is. Soms maakt het mij bang: zo’n kind een wereld in te sturen die vergankelijk en trouweloos is.

Later op de dag gaan we naar de supermarkt om boter, kaas en eieren. Een plek die ik daar schuw, is het homarium met de kreeften dat in een hoekje zit weggestoken. Mijn dochter wordt er onweerstaanbaar naartoe gezogen. Ze kijkt met grote ogen naar dat blauwige leed en geborrel. Soms heb ik de indruk dat ze met de kreeften van gedachten kan wisselen.

Kinderen hebben zuivere hartjes en kransslagaders die nog niet dichtgeslibd zijn. Ze wijzen je op alles wat niet deugt, maar wat je hebt leren aanvaarden door verjaring en berusting. “Nooit zit daar het juiste aantal in”, fluistert ze bij de bak met de kreeften. “Of het is er een alleen, met zo’n rekker rond de scharen. Of het zijn er zoveel dat ze zielig bovenop elkaar moeten kruipen.”

“Dat is waar”, zeg ik schamper. “Nooit zie je eens vier kreeften in zo’n bak gezellig zitten kaarten.”

Ik haat dat sarcasme dat komt met de jaren, en denk aan een artikel dat ik onlangs heb gelezen: ‘Driehonderd studies tonen aan dat schaal- en weekdieren gevoelens hebben.’ De wetenschap is het er stilaan over eens dat een octopus, krab of kreeft verdriet kan voelen. Daarom wordt het koken van levende kreeften eerstdaags verboden in het Verenigd Koninkrijk. Met onze lakse bewindslui is het natuurlijk langer wachten op de sluiting van het homarium.

Dat verzwijg ik ook voor mijn dochter. We komen bij de kassa en ik vraag: “Wil jij een snoepje?”

Maar in gedachten breek ik ’s nachts samen met haar in om kreeften te bevrijden.