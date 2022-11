Nieuwe tyrannosaurus ontdekt: mogelijke ‘missing link’ in evolutie van de T. rex

De nieuwe tyrannosaurus kreeg de naam Daspletosaurus wilsoni. De wetenschappers vermoeden dat deze dinosaurus een afstammeling van de Daspletosaurus torosus en de voorvader van de Daspletosaurus horneri is. Daspletosaurus betekent “angstaanjagende hagedis” in het Grieks. Het is een geslacht van grote vleesetende theropode dinosauriërs, die tot de groep van de Tyrannosauridae behoren en in het late Krijt leefden, ergens tussen 79,5 en 74 miljoen jaar geleden.

De Daspletosaurus wilsoni liep zo’n 76,5 miljoen jaar geleden rond in het Amerikaanse Montana. Zijn unieke combinatie van voorouderlijke en afgeleide kenmerken suggereert dat de Daspletosaurus wilsoni een overgangssoort was tussen de Daspletosaurus torosus en de Daspletosaurus horneri. Zo heeft hij puntige hoorntjes rond de ogen, zoals de oudere tyrannosauriërs, maar ook uitgebreide luchtzakken in de schedel, zoals de jongere soorten. De Daspletosaurus wilsoni zou een rechtstreekse voorvader van de bekende, machtige soort Tyrannosuarus rex kunnen zijn.

De identificatie van de nieuwe tyrannosaurus gebeurde aan de hand van delen van een gefossiliseerde schedel en skeletfragmenten, waaronder een rib en een bot van een teen. De fossielen werden opgegraven in de Judith River Formation in het noordoosten van Montana tussen 2017 en 2021. De opgravingen waren enorm lastig omdat de botten begraven lagen onder hard gesteente van maar liefst acht meter.

Er bestaat geen eensgezindheid rond de evolutie van de Tyrannosauridae. Of het gaat om een opeenvolging van soorten waarvan elk geëvolueerd is uit de voorganger dan wel om verschillende nauw verwante soorten die niet van elkaar afstammen. De ontdekking van de Daspletosaurus wilsoni doet vermoeden dat de drie daspletosauriërs na elkaar ontstonden als “opeenvolgende ladderachtige treden in één evolutionair geslacht”, in plaats van zich van elkaar af te splitsen als “evolutionaire neven en nichten”, zo schrijven de co-auteurs van het wetenschappelijke artikel, Elías Warshaw en Denver Fowler.