Nieuwe Twitter-topman Parag Agrawal is ‘one of the guys’ en gaat door op ingeslagen weg

Agrawal mag dan voor velen een vreemde zijn, een Twitter-account heeft hij uiteraard wel. In de e-mail die hij daar maandagmiddag op plaatste, richtte hij zich – na eerst zijn voormalige baas uitvoerig te hebben bedankt – tot zijn collega’s: “Ik moet toegeven dat sommigen van jullie me goed kennen, sommigen een beetje, en sommigen helemaal niet. Maar eigenlijk, benadrukte Agrawal, ben ik gewoon one of the guys. Ik heb in jullie schoenen gestaan.”

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 — Parag Agrawal (@paraga) 29 november 2021

Bij Twitter begon Agrawal inderdaad onderaan de ladder. Na werkervaring te hebben opgedaan bij onder meer Microsoft en Yahoo, ging Agrawal een decennium geleden bij het in San Francisco gevestigde bedrijf aan de slag. Hij werd de eerste Distinguished Engineer, een positie die enkel de meest getalenteerde en gewaardeerde werknemers krijgen. Sinds 2017 was Agrawal als Chief Technology Officer verantwoordelijk voor de technische strategie van Twitter.

Over Agrawals persoonlijke leven zijn louter een paar feitjes bekend. Hij werd in 1983 geboren in de Indiase hoofdstad Mumbai. Moeder was lerares, vader werkzaam voor het Indiase kernenergieprogramma. Als middelbare scholier blonk Agrawal uit in de bètavakken. In 2001 won hij een gouden medaille op de Internationale Natuurkunde Olympiade in Turkije.

Een promotieonderzoek in de Computer Science aan Stanford University bracht hem in 2005 naar de Verenigde Staten. Daar ontmoette hij ook zijn latere vrouw Vineeta, een arts met een hoge functie bij de Stanford University School of Medicine. Het stel heeft een zoon.

Als Chief Executive Officer van een groot techbedrijf behoort Agrawal in Silicon Valley niet tot het groepje celebrity-CEO’s van Mark Zuckerberg (Facebook) en Elon Musk (Tesla). Opvallend is wel dat steeds vaker Indiërs aan het roer staan bij grote techbedrijven: na Sundar Pichai (Google), Satya Nadella (Microsoft), Shantanu Narayen (Adobe), Arvind Krishna (IBM) en Nikesh Arora (Palo Alto Networks) is Agrawal de zesde.

Jack Dorsey, oprichter en voormalig CEO van Twitter. Beeld Photo News

Experts verwachten dat Agrawal bij Twitter de door Dorsey ingezette lijn stilletjes voortzet. “We hebben onlangs onze strategie geüpdatet om ambitieuze doelen te bereiken”, schrijft Agrawal ook zelf in zijn e-mail. “En ik geloof dat die strategie gedurfd en juist is.”

De kersverse Twitter-baas wachten wel enkele grote uitdagingen. Zo moet het platform zien te voorkomen dat zijn gebruikers overstappen naar concurrenten als TikTok en Instagram. Tegelijkertijd krijgt Twitter ook buiten de techwereld een steeds grotere verantwoordelijkheid: het moet de balans zien te bewaren tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en het tegengaan van nepnieuws. Politiek gezien is dat een wankel evenwicht. Onlangs kondigde de Amerikaanse oud-president Donald Trump aan dat hij zijn verbanning van onder meer Twitter via de rechter gaat aanvechten.