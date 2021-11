Nieuw rapport beschrijft enorme afname van Europese broedvogels: deze soorten zien we vandaag minder

Tot 19 procent minder vogels Wetenschappers van de Royal Society for the Protection of Birds, BirdLife International en het Tsjechisch Instituut voor Ornithologie onderzochten 378 van de 445 inheemse, Europese broedvogelsoorten. Volgens de studie nam het aantal vogels tussen 1980 en 2017 af met 17 tot 19 procent, wat neerkomt op zo’n 560 tot 620 miljoen minder vogels.



Vooral intensievere landbouw en biodiversiteitsverlies ligt aan de oorzaak van de krimp.

Dit zijn de zwaarst getroffen soorten:

De ooit zo alomtegenwoordige huismus tekent steeds minder present. Sinds 1980 is 50 procent van de populatie verdwenen, in totaal 247 miljoen minder vogels. Zijn naaste verwant, de ringmus, telt 30 miljoen vogels in de populatie. Beide soorten zijn het slachtoffer van intensieve landbouw, maar ook in de steden gaan ze erop achteruit. Daar spelen voedseltekorten, de verspreiding van vogelmalaria of de effecten van luchtvervuiling hen parten.

De huismus. Beeld shutterstock

Gele kwikstaart

Naast de huismus is ook de gele kwikstaart, een gekende soort op het platteland, sterk achteruit gegaan met 97 miljoen minder vogels in de populatie.

Daarna volgt de spreeuw met 75 miljoen en veldleeuwerik met 68 miljoen minder vogels in de Europese Unie.

Gele kwikstaart, spreeuw en veldleeuwerik. Beeld DM

Achteruitgang neemt af

Er is ook goed nieuws: de sterkste krimp van de vogelpopulaties voltrok zich in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Ondertussen is het tempo van de achteruitgang afgenomen. In de EU bieden de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn wettelijke bescherming aan prioritaire soorten en leefgebiden. Daardoor zijn zeven soorten roofvogels de afgelopen decennia toegenomen in aantal.

