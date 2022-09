In onze darmen leven honderden soorten bacteriën. Verscheidene daarvan komen bij mensen overal ter wereld voor, maar verschillen genetisch van elkaar. Dat komt doordat onze darmbacteriën zich over vele generaties heen aan ons hebben aangepast, blijkt uit een nieuwe studie in Science.

Op basis van fossielen en genetisch onderzoek hebben we een vrij goed beeld van hoe de mens zich vanuit Afrika over de planeet heeft verspreid, en van de genetische verschillen en overeenkomsten tussen mensen in verschillende delen van de wereld. Maar hoe zit dat met de bacteriën in ons lichaam?

Gezamenlijke evolutie

Een internationaal team wetenschappers analyseerde niet alleen het DNA van ruim 1.200 mensen uit Europa, Azië en Afrika, maar ook het DNA van hun darmflora, en vond opvallende overeenkomsten tussen beide. “Dit onderzoek toont aan dat we ­samen met onze darmbacteriën zijn geëvo­lueerd”, zegt micro­bio­loog Jeroen Raes (KU Leuven/VIB), die zelf ons micro­bioom onderzoekt.

Ruim de helft van de onderzochte bacteriesoorten bleek sporen van gezamenlijke evolutie te bevatten. Van sommige bacteriën was bekend dat ze zich in de loop van de geschiedenis in verschillende groepen mensen telkens een beetje anders hebben ontwikkeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor Helicobacter pylori, de bacterie die maagzweren kan veroorzaken. Maar deze studie toont aan dat co-evolutie “eerder norm dan uitzondering is”, zegt de Amerikaanse bioloog Andrew Moeller (Cornell University) in een commentaarstuk in Science.

Volgens de onderzoekers is het belangrijk om daar rekening mee te houden als we beter willen begrijpen hoe onze darmflora het risico op allerlei ziektes beïnvloedt, zeker wanneer die in bepaalde groepen mensen vaker voorkomen.

Zuurtegraad

Terwijl onze voor­ouders de planeet veroverden en zich aanpasten aan nieuwe omgevingen, deden hun bacteriën hetzelfde. “Denk aan een verandering in het voedingspatroon, of in het zuurstofgehalte of de zuurtegraad in de darm, die tot genetische veranderingen in de darmflora kunnen leiden”, zegt Raes.

Onze voorouders gaven niet alleen hun genen aan ons door, maar ook hun bacteriën. Moeders geven bacteriën aan hun kinderen mee. Daarnaast vond het team aanwijzingen dat ook niet-­bloedverwanten uit dezelfde gemeenschap bacteriën uitwisselen. Onze darmflora is dus niet louter een product van wat we eten of de omgeving waarin we leven, maar van onze lange evolutionaire geschiedenis.