Nieuw onderzoek: PFAS zit bijna overal ter wereld in regenwater

PFAS zijn een familie van fluorhoudende chemicaliën, waarvan PFOS in Vlaanderen ondertussen het bekendste lid is. Ze zijn veel gebruikt in zowel industriële als huishoudelijke producten die bestand moeten zijn tegen vloeistoffen, vetten en vlekken. In zowat elke woning komen PFAS veelvuldig voor in honderden alledaagse producten, zoals verpakkingen, anti-aanbakpannen, regenkleding, papier en verf.

Van PFAS is ondertussen geweten dat ze jarenlang in het milieu aanwezig blijven, en mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Er zijn ook zorgen om de veiligheid van langdurige aanwezigheid van deze stoffen in drinkwater.

Vorige maand bleek uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat PFAS wijdverspreid zijn in het grondwater in Vlaanderen, zonder dat daarvoor een directe bron van vervuiling kan worden aangeduid. In 88 procent van 200 onderzochte meetputten zijn PFAS gevonden.

Op 6 procent van de meetpunten was de Europese drinkwaternorm voor PFAS-20 overschreden, en op één locatie – in Zwijndrecht – de drinkwaternorm voor alle gemeten PFAS-verbindingen. Vergeleken met de strengere normen die ook rekening houden met gezondheidsrisico’s, worden de richtwaarden voor vier veel voorkomende stoffen overschreden op vier van de tien meetlocaties. Vooral in de provincie Antwerpen zijn er veel overschrijdingen.

Grens overschreden

De Zweedse studie, die gepubliceerd is in het tijdschrift Environmental Science & Technology en waarover The Guardian bericht, worden vier specifieke PFAS-verbindingen bekeken. Over de hele wereld liggen de niveaus hiervan in regenwater vaak “veel hoger” dan de Amerikaanse normen. Bovendien blijkt de bodem wereldwijd in dezelfde mate verontreinigd.

Op basis van hun bevindingen concluderen de auteurs dat er een grens overschreden is: er is op aarde geen veilige plek meer waar aan deze stoffen ontkomen kan worden. “Deze chemicaliën bevinden zich nu overal, en de geldende veiligheidsadviezen zijn niet meer haalbaar”, zegt Ian Cousins, hoofdonderzoeker van de studie en professor aan de universiteit van Stockholm.

“Ik zeg niet dat we allemaal aan de gevolgen hiervan zullen overlijden. Maar we zijn nu op een punt gekomen waar je nergens op deze planeet kunt leven en er zeker van zijn dat het milieu veilig is.” Volgens Cousins is het “van vitaal belang” dat het gebruik van deze stoffen snel aan banden wordt gelegd.

Kanker

Hoewel dit overduidelijk reden tot bezorgdheid is, zijn er enkele kanttekeningen. Veel van de veiligheidsnormen waarvan sprake, zijn louter adviserend en niet wettelijk afdwingbaar. Sommige wetenschappers zijn van mening dat er pas maatregelen moeten worden genomen wanneer de gezondheidsrisico’s van PFAS duidelijker zijn aangetoond.

Hier is weliswaar al veel onderzoek naar verricht, en wetenschappers zeggen dat blootstelling aan hoge concentraties mogelijk in verband kan worden gebracht met een verhoogd risico op sommige vormen van kanker, vruchtbaarheidsproblemen en ontwikkelingsachterstand bij kinderen. Maar een oorzakelijk verband kon nog niet aangetoond worden, en andere studies vonden geen link tussen PFAS en ziekte.

De auteurs van de nieuwe studie wijzen erop dat het grote probleem met deze stoffen hun levensduur is, eerder dan hun toxiciteit. Hoewel sommige schadelijke PFAS twee decennia geleden door de fabrikanten geleidelijk uit productie gehaald zijn, blijven ze aanwezig in water, lucht en bodem. De hoeveelheden PFAS in het milieu blijven zich daardoor opstapelen.

PFAS komen in het milieu terecht in de vorm van kleine deeltjes die in de zeelucht worden opgenomen en daarna weer aan land komen. Daardoor worden ze nu zelfs in afgelegen gebieden van Antarctica aangetroffen.