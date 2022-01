Nieuw onderzoek: olijfolie verlaagt risico op overlijden door hartziekte met bijna een vijfde

Wetenschappers van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard bestudeerden het dieet van zo’n 90.000 mensen over een periode van bijna 30 jaar. Wat blijkt? De groep die het meeste olijfolie consumeerde - in bijvoorbeeld saladedressings en bij het koken - had minder kans om te sterven aan een verschillende ziekten.

De studie, gepubliceerd in het vakblad Journal of the American College of Cardiology, is gebaseerd op de gegevens van 60.582 vrouwen en 31.801 mannen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg in de Verenigde Staten. Niemand van hen had een hartaandoening of kanker op het moment dat het onderzoek in 1990 begon. Om de vier jaar vulden de deelnemers vragenlijsten in over hoeveel eetlepels olijfolie ze dagelijks gemiddeld innamen.

Lees ook Experts rangschikken 40 diëten: het mediterrane wint, veel hypes bengelen onderaan

Vergeleken met mensen die zeiden nooit of zelden olijfolie te eten, hadden de deelnemers die het meest olijfolie gebruikten tijdens het koken tot 19 procent minder kans om te sterven aan cardiovasculaire aandoeningen zoals hartziekten of een hartinfarct.

Wie meer olijfolie at, had bovendien zo’n 17 procent minder kans om te sterven aan de gevolgen van kanker. Voor neurodegeneratieve ziekten zoals alzheimer was dat 29 procent, en 18 procent voor ademhalingsaandoeningen.

Gezonder alternatief

“Artsen zouden patiënten moeten adviseren om bepaalde vetten, zoals margarine en boter, te vervangen door olijfolie om hun gezondheid te verbeteren”, pleit Harvard-professor Marta Guasch-Ferré, die de studie leidde.

Hoewel er dus een sterk verband lijkt te zijn, is ook een kanttekening te plaatsen bij het onderzoek. Het gaat namelijk om een observationele studie, waardoor er geen rechtstreeks bewijs geleverd wordt dat alleen de hoeveelheid geconsumeerde olijfolie de lagere sterftecijfers veroorzaakte. Wel vermoeden de onderzoekers dat “ontstekingsremmende en antioxiderende eigenschappen” van olijfolie een belangrijke rol hebben gespeeld.