Niet elke pitbull is een vechtersbaas: ras zegt weinig over gedrag van honden

Tot die conclusie komt een team van onderzoekers van de universiteit van Massachusetts, dat erover publiceert in het tijdschrift Science. De onderzoekers ondervroegen eigenaren van 18.385 honden, waarvan ongeveer de helft rashonden, en onderzochten het dna van 2.155 honden. Ongeveer 25 procent van de variatie in gedragingen van de honden is het gevolg van erfelijkheid, maar het ras van de hond is slechts in negen procent doorslaggevend voor gedrag, concluderen de onderzoekers. De percentages variëren wel per type gedrag. Zo speelt de afkomst van de hond wel een bepalende rol bij gehoorzaamheid, maar niet bij reacties als gevolg van angst of prikkels waarbij het dier zich oncomfortabel voelt. De geruststellende mededeling van een hondeneigenaar - ‘hij doet niks, hoor’, - is dus zelden gebaseerd op wetenschap. Ook algemeen erkende goedzakken als ­labradors of retrievers kunnen ronduit agressief gedrag vertonen.

Bonne Beerda, onderzoeker bij de leerstoel gedragsecologie aan de Wageningen Universiteit, spreekt van een “waardevol, omvangrijk en complexe onderzoek”, dat in lijn is met eerdere studies. Beerda vindt het opmerkelijk dat de onderzoekers hun percentage van negen procent als gering presenteren. “Ik vind die gemiddelde negen procent juist behoorlijk hoog. Met zo’n percentage kun je in het fokken van honden al heel goed selecteren op gedragseigenschappen. Natuurlijk zou dat nog beter lukken wanneer dat percentage tien keer zo hoog lag, maar negen procent is al voldoende en het percentage verschilt sterk per type gedrag.”

Beeld Getty Images

Erfelijke gedragseigenschappen

Hoe erfelijk gedragseigenschappen van dieren kunnen zijn, werd vorige eeuw al aangetoond door de Russische geneticus Dmitry Belyaev. Door intensief fokken wist hij in ongeveer tien generaties al twintig procent van een groep wilde zilvervossen tot tamme ‘huisdieren’ om te transformeren.

Beerda: “Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat er duidelijke raseffecten bestaan rond agressie en angstprikkels bij honden. Een rottweiler tegen het lijf lopen vormt toch echt een groter risico op incidenten dan een labrador.” De onderzoeker noemt het terecht dat de Amerikaanse wetenschappers benadrukken dat er ook binnen hondenrassen veel individuele gedragsvariatie bestaat. Beerda: “Dat bleek onder meer al uit Zweedse gedragstesten met duizenden honden. De wetenschappers vonden verschillen in speelsheid, sociabiliteit en agressie, maar de rasgroepen waartoe ze behoorden – zoals ‘werkhonden’, herdershonden of jachthonden – zeiden niet zoveel. Rassen binnen eenzelfde groep, zoals labradors en retrievers, bleken nog fors in gedrag te verschillen.”