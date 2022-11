Niet blij met Elon Musk als Twitter-baas? Naar deze vier alternatieven kun je overstappen

Ontslagen topmannen, geruchten over Trumps terugkeer en dure abonnementen om jezelf te verifiëren: sinds Elon Musk Twitter heeft gekocht, lopen de gemoederen op het sociale netwerk hoog op. Wordt het je te heet onder de voeten? Dan kun je een overstap naar onderstaande alternatieven overwegen.

Twitter is wat we een ‘microblogging-platform’ noemen: een plek waar je korte updates plaatst over waar je zoal mee bezig bent. De nadruk ligt op tekst. Ben je meer geïnteresseerd in beeld of juist in langere teksten, dan kun je al lang terecht bij bekende apps als Instagram, TikTok en Reddit.

Twitter is sinds het debuut in 2006 populair bij politici en journalisten, die een belangrijk deel vormen van de 206 miljoen dagelijkse gebruikers. Dat maakt Twitter tot een klein maar invloedrijk medium.

Eerder vertrokken groepen gebruikers al uit onvrede om hun eigen alternatieven op te starten, zoals de rechtse microblogsites Parler en Gab. Met de overname door Elon Musk zoeken nu nog meer mensen naar een alternatief dat bij hun past.

Dat is lastig: er is geen enkel ander platform dat op Twitter lijkt dat hetzelfde bereik heeft. Voor wie echt weg wil, zetten we toch een paar mogelijkheden op een rij.

1. Mastodon

Mastodon is een geliefd ‘alternatief Twitter’ met een twist. Wat kun je met Mastodon? Met de app kun je gemakkelijk korte ‘toots’ plaatsen en die van anderen lezen in je feed. Qua structuur zit Mastodon echter veel ingewikkelder dan Twitter in elkaar.

Mastodon maakt namelijk gebruik van een zogeheten federalistisch systeem. Op Twitter komen alle tweets in dezelfde bak terecht, waar Twitter controle over heeft. Mastodon bestaat uit veel verschillende bakken. Die zijn aan elkaar verbonden, zodat je toch met elkaar kan communiceren.

Zo’n bak heet een ‘instance’, en per instance kun je een nieuwe identiteit aanmaken. Je hebt algemene bakken die op Twitter lijken, zoals mastodon.cloud of het Nederlandstalige mastodon.nl. Andere eilandjes hebben een speciale insteek, zoals economie, My Little Pony of koken. Via een site als instances.social kun je zoeken naar eentje die bij jou past.

Het beheer verschilt nogal van instance tot instance. Zo kan je in de ene bak wel, en in de andere geen naaktfoto’s plaatsen. Ook bepaalt de beheerder met wie de instance communiceert – is de baas van de My Little Pony-bak boos op de kook-instance, dan kan je vanuit je My Little Pony-account geen kookaccounts meer volgen.

Mastodon is een Twitter-alternatief. Beeld Mastodon

2. Plurk

Plurk ontstond slechts twee jaar na Twitter, in 2008. Dit microbloggingplatform stamt uit Taiwan en heeft vrij veel gebruikers die Aziatische talen spreken. De insteek is ongeveer hetzelfde als Twitter – met Plurk kan je korte updates van maximaal 360 tekens plaatsen.

Het verschil zit hem in de vormgeving. Open je Plurk, dan krijg je een horizontale tijdlijn te zien, die begint in het nu en naar rechts verder terug in de tijd gaat. Je krijgt doorgaans de bovenste Plurk uit een draadje te zien. Klik je daarop, dan ontvouw je alle reacties.

Het platform probeert hiermee de nadruk te leggen op conversaties. Voor goede reacties krijg je ‘karma-punten’ toebedeeld, die je toegang geven tot emoji’s.

3. Tumblr

Even leek bloggingsite Tumblr net zo groot te worden als Twitter of Facebook. Op het hoogtepunt van de populariteit van deze site in 2013 betaalde Yahoo er zo’n 1,1 miljard dollar voor bij een overname. Het bewind van Yahoo viel niet in de smaak bij gebruikers. Zes jaar later werd Tumblr voor slechts 3 miljoen dollar weer van de hand gedaan.

Toch is de blogsite nog altijd zeer actief. Fans verzetten zich tegen de komst van moderniseringen uit andere apps. Zo gebruikt Tumblr nog steeds een chronologische feed, waarbij je de nieuwste berichten van gevolgde accounts bovenaan ziet staan – al vermeldt de site niet duidelijk datum en tijd.

Tekstberichten kunnen zo lang zijn als je dat wil, maar zijn meestal kort. Veel gebruikers maken en verspreiden graag ‘gifsets’, collecties van aan elkaar gerelateerde GIF-animaties, tekeningen en foto’s. Centraal staat de reblog-knop, waarmee je een bericht van iemand anders doorzet naar je eigen Tumblr-feed en die desgewenst van beschrijvende tags of commentaar voorziet.

Let op: Tumblr heeft in de afgelopen jaren een zeer eigenzinnige cultuur opgebouwd. De kat uit de boom kijken kan geen kwaad.

4. Minds

Minds bestaat sinds 2015, en gaat prat op zijn geloof in de vrijheid van meningsuiting. De app is open-source, wat betekent dat iedereen de code kan inzien en deze kan gebruiken. Je krijgt met Minds een minimalistische versie van de vormgeving van Twitter voor ogen. De app werkt verder bijna hetzelfde.

Er zijn slechts een paar grote verschillen: zo kun je op Minds ook langere blogposts maken, naast Twitter-achtige berichten. Je kunt het algoritme van de app zelf afstellen, zoals door te zeggen hoe vaak je geconfronteerd wil worden op meningen die niet die van jou zijn.

Ten slotte maakt Minds gebruik van cryptotechnologie en cryptomunten. Eén nadeel voor sommige gebruikers: er wordt niet scherp gemodereerd.

