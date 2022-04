NFT-verkoop van Jack Dorsey’s eerste tweet is geen succes: 48 miljoen dollar gevraagd, nog geen 7.000 dollar geboden

Estavi telde in maart vorig jaar 2,9 miljoen dollar (2,7 miljoen euro) neer voor de NFT. “Ik denk dat mensen jaren later de echte waarde van deze tweet zullen inzien, net als het schilderij van Mona Lisa,” zei hij toen.

NFT’s, of non-fungible tokens, zijn unieke certificaten die eigendom bewijzen van digitale activa zoals ruilkaarten, muziek, afbeeldingen, of zelfs tweets zoals die van Dorsey. Het totale verkoopvolume van NFT’s is het afgelopen jaar opgelopen tot 25 miljard dollar, omdat heel wat artiesten, investeerders en ondernemers proberen munt te slaan uit de hype.

Estavi veilde de NFT van de tweet de voorbije dagen voor maar liefst 48 miljoen dollar. Het hoogste bod dat hij ontving was echter amper 2,2 ether, aan de huidige koers is dat ongeveer 6.856 dollar (6.331 euro).

Dat is slechts 0,2 procent van de som die hij zelf betaalde. Zijn voorspelling komt met andere woorden voorlopig niet uit. De hoogste biedingen komen niet eens in de buurt van het bedrag dat hij betaalde, veel minder van het bedrag dat hij ervoor wilde hebben.

Hij vertelde CoinDesk en de BBC dat hoewel de deadline die hij had gesteld voorbij was, hij misschien een “goed bod” zou accepteren of het misschien nooit zou verkopen. “Ik denk dat de waarde van deze NFT veel groter is dan je je kunt voorstellen en wie het wil kopen moet het waard zijn,” vertelde hij aan de BBC.

Hoewel Estavi het digitale recht op Dorsey’s tweet bezit, is die nog steeds publiek toegankelijk voor iedereen die het internet kan gebruiken.