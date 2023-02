Nederlandse ontdekking kan levensduur van accu’s in smartphones en e-auto’s verdubbelen

Lithium-ionaccu’s, het meest gebruikte type accu in telefoons en elektrische auto’s, zijn kostbaar, zeker de grote varianten in e-auto’s. Als hun levensduur twee keer zo lang is, hoeven ze minder vaak vervangen te worden, waardoor ook de auto’s en telefoons waarin ze zitten, langer meegaan. Dat verlaagt de kosten en leidt tot minder afval.

De Delftse ontdekking, onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications, kan ook helpen bij de ontwikkeling van nieuwe accuvarianten die meer energie kunnen opslaan. Overal ter wereld wordt gewerkt aan manieren om meer energie in accu’s te persen, en hoewel er goede resultaten worden geboekt, is de levensduur van nieuwe accuconcepten vaak nog te kort.

Bijvoorbeeld bij het Nederlandse Leyden Jar. Dit bedrijf heeft accu’s ontwikkeld die 70 procent meer energie kunnen opslaan. De accu's kunnen nu 450 keer volledig worden opgeladen en ontladen, maar om bruikbaar te zijn in e-auto’s zijn 800 cycli nodig. Mogelijk kan de Delftse vinding helpen dit doel dichterbij te brengen, aldus hoogleraar elektrische energieopslag Marnix Wagemaker van de TU Delft en hoofdauteur van de publicatie.

Vijf zouten toegevoegd

De werkwijze van de Delftse onderzoekers is ogenschijnlijk eenvoudig: in hun lab hebben ze vijf zouten toegevoegd aan de bestaande cocktail die in elke lithium-ionaccu zit. Deze vijf zouten leiden ertoe dat de vorming van het beschermlaagje, tussen het zogenoemde elektrolyt (een oplosmiddel met zouten) en de anode en kathode, gecontroleerder verloopt.

Dit laagje is essentieel: het moet elektronen tegenhouden, maar lithium ionen (die de energie in de batterij transporteren) doorlaten. Door het constant laden en ontladen, raakt dit laagje beschadigd en moet het zich opnieuw vormen. Hierbij worden lithium ionen geconsumeerd, die daardoor niet meer mee kunnen doen met het laden en ontladen, waardoor de batterijcapaciteit daalt.

In de nieuwe mix worden de componenten die bijdragen aan een beter beschermlaagje effectiever aangevoerd. Daardoor gaan minder lithiumionen verloren en gaat de accu langer mee. De uitkomst is verrassend en misschien zelfs een beetje toevallig, zegt Wagemaker, ‘maar er zitten doelgerichte keuzes achter’.

Een bijkomend voordeel is dat een bepaald type zout, dat in theorie een gunstig effect heeft op het beschermlaagje, maar onbruikbaar was omdat het niet goed oplost in de elektrolyt, nu wel gebruikt kan worden: door de ‘chaos’ die de andere zouten in de cocktail veroorzaken, lost ook dit zout nu wel op en helpt het de beschermlaag verder te versterken, zegt Wagemaker. “Een mooie bijvangst.”

De Delftse wetenschappers hebben bij hun onderzoek gebruik gemaakt van commercieel verkrijgbare lithium-ion accu’s. “Hoewel ik geen accuproducent ben, denk ik dat onze vinding direct en vrij eenvoudig toegepast kan worden in bestaande productietechnieken”, zegt Wagemaker.

‘Een eerste stap’

Hoogleraar materiaalchemie Moniek Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen spreekt van een interessante ontwikkeling. “Het is een eerste stap om beter te begrijpen hoe dit laagje zich vormt en ontwikkelt, en dat biedt mogelijkheden om de batterij in de toekomst stabieler te maken.”

Of de ontdekking in de praktijk direct toepasbaar is, kan ze nog niet zeggen. Bij de wereldwijde zoektocht naar de ideale elektrolytsamenstelling worden volgens Tromp vaak ‘blind’ combinaties uitgeprobeerd, omdat nog maar weinig bekend is over de precieze samenstelling, vorming en werking van het beschermende laagje. “Daar biedt deze studie nu meer inzicht in”, aldus de hoogleraar.

Christian Rood, ceo van Leyden Jar, zegt dat zijn bedrijf Wagemakers elektrolyt gaat testen. “Mogelijk draagt dit bij aan een toepassing voor de e-auto. Zien is geloven, dus eerst maar eens testen.”

Wagemaker is optimistisch: “Of in de praktijk een factor twee haalbaar is, weet ik niet. Maar zelfs 20 procent meer is al een belangrijke stap voorwaarts en het chaosconcept biedt kansen op verdere ontwikkeling.”