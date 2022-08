Nederlandse garnaalvissers vinden historisch beeld in Waddenzee

De vissers dachten eerst dat ze een groot stuk onduidelijk hout opgevist hadden. “We hadden het bijna terug overboord gegooid”, vertelt visser Mike Bakker op nuchtere toon. “Maar toen we een gezicht dachten te zien, besloten we het toch schoon te maken. Toen kwam er het beeld tevoorschijn. We hadden nog geen idee wat het was. We hebben er nul verstand van.”

Uit nieuwsgierigheid zochten de vissers contact met Michiel Bartels, gemeentelijk archeoloog bij Archeologie West-Friesland in Nederland. “De meeste van zulke beelden zijn door de zee verweerd geraakt. Dit keer is het beeld zo goed als intact en dat gebeurt bijna nooit”, reageerde die extatisch.

Beeld Vissers WR22

17de-eeuwse krijger

Het eikenhouten beeld van zo’n 85 centimeter hoog is waarschijnlijk de kop van een krijger, compleet met markante baard, grote snor en Frygische muts (afkomstig uit het huidige Turkije) met de typische bol aan de voorkant. Bartels: “Die mutsen werden in het oude Rome gedragen door vrijgemaakte slaven. Slaven werden kaalgeschoren en als ze vrijkwamen deden ze de muts op om zo hun kaalheid te verbergen.”

Hoe oud het beeld precies is, is nog niet met zekerheid te zeggen. Het moet nog verder onderzocht worden. Het visserschip arriveerde donderdag weer aan wal. Tot die tijd moest Bartels het doen met foto’s. “De muts is het symbool van de vrijheid uit de slavernij. En dat is typisch het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog in de Gouden Eeuw. We denken dat het zo’n 450 jaar oud is. Maar de kunsthistorici moeten dit goed onderzoeken.”

Beeld Vissers WR22

Het beeld is gevonden in de diepe vaargeul Texelstroom, ongeveer 5 kilometer ten zuidoosten van het Texelse dorp Oudeschild. Dat het beeld na zo’n lange tijd nog goed intact is, komt volgens Bartels doordat het vermoedelijk in de bodem onder het zand heeft gezeten. “Het beeld heeft geluk gehad. Normaal eten de wormen alles op.” De vissers probeerden het beeld te conserveren, maar “hopelijk komt het nu in een museum terecht”, aldus Bartels.