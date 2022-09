Nederlandse bloedtest spoort vroegtijdig kanker op: ‘Maar van een doorbraak is geen sprake’

Onderzoekers van het UMC Amsterdam melden dat een test die vroegtijdig kanker in het bloed opspoort succesvol is. Maar volgens Hans Prenen, diensthoofd oncologie van het UZ Antwerpen, mogen we niet te vroeg juichen.

Wat is er juist gebeurd in Nederland?

“In feite is er niets nieuws gebeurd. We proberen al langer vroegtijdig kanker op te sporen in het bloed. Daar zijn verschillende methodes voor. Het focussen op bloedplaatjes, zoals in dit onderzoek, is daar een van. Bloedplaatjes veranderen van vorm als ze in contact komen met kankercellen. Deze test spoort zulke veranderingen op. De techniek is er, maar dat betekent niet dat we ze in de praktijk zullen toepassen.”

Waarom niet?

“Daarvoor is de test niet gevoelig en specifiek genoeg. We willen dat de test zoveel mogelijk mensen diagnosticeert. Als de kanker nog niet is uitgezaaid, werkt de test in ongeveer de helft van de gevallen, wat wil zeggen dat we ook één op de twee gevallen missen. Dat is niet voldoende.

“Tegelijkertijd willen we ook niet dat de test te gevoelig is. Daarvoor hebben we een hoge specificiteit nodig. Momenteel is dat nog niet het geval. De test levert veel valspositieven op en dat zou onnodige stress bij patiënten veroorzaken. Bovendien jagen valspositieven het gehele gezondheidssysteem op kosten. De test toont aan dat er mogelijk een kanker is, maar niet waar die kanker zich bevindt of om welke kanker het juist gaat. Daarvoor zijn nog heel wat meer testen en onderzoeken nodig.”

Hoe belangrijk is het om er op tijd bij te zijn als het over kanker gaat?

“Vanaf stadium vier spreken we van een uitgezaaide kanker. In de meeste gevallen is hij dan niet meer geneesbaar. Ontdekken we een kanker in de eerste drie stadia? Dan is de kans op genezing voor veel soorten nog heel hoog. Dikkedarmkanker is daar een van. Als we daar op tijd bij zijn, is er 90 tot 95 procent kans op genezing. Voor sommige andere soorten, bijvoorbeeld alvlieskanker, ligt het iets moeilijker. Maar het principe blijft hetzelfde: hoe vroeger je het opspoort, hoe beter de behandelingen en hoe hoger de kans op genezing.”

Hans Prenen. Beeld Hans Prenen

Zal er ooit een test zijn die wel specifiek en sensitief genoeg is?

“Ik denk dat we er ooit wel zullen geraken. De technieken zijn er en die worden almaar beter en beter. Zie het als de iPhone. De eerste camera’s van de iPhone waren veel minder goed dan die van nu. Hetzelfde geldt voor deze testen.

“Ik betwijfel alleen dat het een test zal zijn op basis van deze methode. Ik denk eerder aan testen die gebaseerd zijn op het opsporen van tumor-DNA in het bloed. Die onderzoeken zijn al veel verder gevorderd. Wel staan deze momenteel nog voor een andere uitdaging. In ons bloed zweeft namelijk DNA rond van oudere cellen, en dat DNA lijkt soms heel erg op het DNA van een tumor. Voorlopig is het nog moeilijk om hier een onderscheid in te maken. Maar ook deze testen zullen steeds beter, gevoeliger en specifieker worden. Er is enkel tijd en geld voor nodig.”

Wordt er voldoende in geïnvesteerd?

“Er wordt veel te weinig geïnvesteerd in screening. Men focust voornamelijk op therapieën. Zo bestaan er ondertussen al een heleboel. Wat preventie betreft, zijn het vaak de academici zelf die op eigen houtje op zoek gaan naar technieken. Daar moeten we verandering in brengen. Maar natuurlijk kunnen de mensen zelf ook iets doen.”

Wat dan juist?

“Vermageren of stoppen met roken. Onderzoek heeft aangetoond dat obesitas tegenwoordig een van de belangrijkste oorzaken van kanker is. Men denkt altijd aan roken en alcohol, wat natuurlijk ook kankerinducerend is, maar obesitas staat ook in dat rijtje. Onze huidige levensstijl werkt kanker in de hand. De manier waarop je leeft aanpassen, is de goedkoopste en gemakkelijkste manier om kanker te bestrijden.”