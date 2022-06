NASA opent voor het eerst een officieel onderzoek naar ufo’s: ‘Dit is historisch’

Nee, er is ‘geen bewijs’ dat UAP’s, Unidentified Aerial Phenomena – die je vroeger nog gewoon ufo’s zou noemen – buitenaards zijn in oorsprong, stelde de ruimtevaartorganisatie nog eens expliciet in zijn aankondiging. Maar NASA ziet inmiddels wel reden tot het openen van een officieel onderzoek naar het fenomeen, zo kondigde het donderdagavond aan tijdens gelivestreamde persconferentie. Daarbij sluit de organisatie, zo stelde men, op voorhand geen enkele mogelijke verklaring uit. Ook geen buitenaardse.

Op dit moment heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie minimaal 400 onverklaarde meldingen van uap’s verzameld. Denk aan straaljagerpiloten die vanuit hun cockpit of op hun radarapparatuur vliegende voorwerpen onverklaarbare bewegingen zien maken.

Klungelig

“Dit is historisch”, zegt filosoof Taede Smedes, auteur van een boek over het ufo-fenomeen en betrokken bij ufomeldpunt.nl. “In de 75 jaar dat er nu meldingen van ufo’s binnenkomen, heeft NASA zich bij mijn weten niet eerder actief met het fenomeen bemoeid.”

Het nieuwe onderzoek staat los staat van de onderzoeken die al lopen bij het Amerikaanse ministerie van defensie. Zo was er afgelopen mei was nog een openbare hoorzitting voor het Amerikaanse congres over de voortgang van het meest recente onderzoek. Bij zowel liefhebbers als sceptici van het ufo-fenomeen ontstond toen echter vooral de indruk dat Defensie het onderzoek nogal klungelig aanpakte.

Wat dat betreft belooft NASA een heel andere aanpak. Het onderzoek zal worden geleid door astrofysicus David Spergel, voormalig hoofd sterrenkunde van Princeton, en Daniel Evans van NASA. Spergel werkte eerder onder meer aan NASA’s succesvolle Wmap-missie, die de kosmische achtergrondstraling in kaart bracht – de ‘nagloed’ van de geboorte van het heelal tijdens de oerknal.

“Aangezien er maar weinig goede waarnemingen beschikbaar zijn, is onze eerste taak om een zo robuust mogelijke set gegevens te verzamelen. Van burgers, de overheid, bedrijven en non-profit-organisaties. Daarna gaan we beslissen hoe we die gegevens zo goed mogelijk kunnen bestuderen”, zei Spergel in zijn persverklaring.

Uit het verdomhoekje

“Bijzonder is ook dat dit onderzoek volledig openbaar wordt”, zegt Smedes. Dat in tegenstelling tot het huidige overheidsonderzoek. Het ufo-rapport dat het ministerie van defensie in 2021 vrijgaf bevatte bijvoorbeeld maar negen openbare kantjes, plus een geheime bijlage van onbekende lengte. Ook op de openbare hoorzitting voor het congres in mei, volgde een besloten deel. Ufo-volgers vermoeden dat het leger bang is dat ze met details van het onderzoek ook per abuis iets onthullen over de capaciteiten van hun militaire technologie.

Sinds de Amerikaanse krant The New York Times in 2017 onthulde dat het Pentagon een heimelijk en inmiddels stopgezet ufo-onderzoeksprogramma runde, is het onderwerp in vooral de Verenigde Staten steeds verder uit het verdomhoekje gekomen. In de politiek en media wordt het ufo-fenomeen steeds serieuzer besproken. Met de aankondiging van NASA volgt op die toegenomen publieke en militaire interesse nu dus ook een hernieuwde interesse vanuit de wetenschap.

“Ongeïdentificeerde fenomenen in de atmosfeer zijn van interesse voor zowel de nationale veiligheid als de veiligheid van de lucht”, schrijft NASA in haar persverklaring.

Het instituut verwacht voor het nieuwe onderzoek ongeveer negen maanden nodig te hebben. Het betreft daarbij expliciet een eerste poging tot inventarisering, op een later moment gevolgd door een grootschaliger onderzoeksproject.