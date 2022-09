Nachtelijk Europa wordt steeds blauwer, en dat is een probleem voor mens en dier

In een studie die woensdag verscheen in Science Advances vergelijken wetenschappers van de Universiteit van Exeter, Groot-Brittannië, verschillende foto’s van een nachtelijk Europa met elkaar: een deel werd vóór 2013 geschoten, een deel juist ná 2013. Het zijn foto’s die astronauten hebben gemaakt met een digitale camera terwijl ze aan boord van het Internationaal Ruimtestation (ISS) waren. Volgens de onderzoekers geven die de kleuren beter weer dan satellietfoto’s die tot nu toe werden gebruikt voor dit soort studies.

De foto’s van de astronauten tonen een duidelijke verschuiving aan: in latere jaren zijn er meer blauwtinten te zien. Dat komt doordat natriumlampen, die bekend staan om het oranje licht dat ze verspreiden en die ook in Nederland veel werden gebruikt voor straatverlichting, steeds vaker worden vervangen door led-lampen met een blauwer licht. Vooral in Italië, Roemenië, Ierland en het Verenigd Koninkrijk is de verandering opvallend.

Juist blauw licht heeft een sterke invloed op nachtdieren, zo is gebleken uit eerdere studies. Omdat de nachtelijke hemel van zichzelf al een blauwe gloed heeft, zijn de ogen van dieren die ‘s nachts actief zijn extra gevoelig voor licht in dit gedeelte van het spectrum. Bosmuizen en de meeste soorten vleermuizen doen er bijvoorbeeld alles aan om ervan weg te blijven: ze willen niet in het licht komen, want dan worden ze misschien opgegeten. Zo kan kunstlicht ertoe leiden dat natuurgebieden ontoegankelijk worden voor deze dieren.

Van de andere kant zijn er ook nachtvlinders en andere insecten die sterk worden aangetrokken door blauw. Ze blijven maar rond het kunstlicht cirkelen, en laat dat nu niet een plek zijn waar het gemiddelde insect zijn eten vindt. Bovendien zijn ze daar een gemakkelijke prooi voor insecteneters. Er zijn bedrijven die hier inmiddels slim op inspelen met insectvriendelijke buitenlampen, maar die zijn nog niet wijdverspreid.

Lichtvervuiling

In het artikel in Science Advances, met als hoofdauteur de Spaanse astrofysicus Alejandro Sánchez de Miguel, staat daarnaast dat de mens zelf last kan hebben van het led-licht, vooral doordat de zichtbaarheid van de sterren minder wordt. De auteurs spreken hun zorg uit dat mensen minder besef krijgen van de ‘natuur’ en van hun plek in het universum.

Kamiel Spoelstra, dierecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie, spreekt van een ‘belangrijke studie’. “Uit eerdere onderzoeken met satellietbeelden leek het soms alsof de lichtvervuiling in sommige delen van Europa was afgenomen”, zegt hij. “Nu zie je dat de camera’s van die satellieten gewoon niet gevoelig waren voor licht aan de blauwe kant van het spectrum. Deze foto’s met een spiegelreflexcamera geven een veel beter beeld.”

Daarmee is ook beter in te schatten hoeveel hinder dieren ondervinden van de niet-aflatende pogingen van de mens om de duisternis te verdrijven.

Kleur van het nachtelijke licht in Europa voor 2013. Beeld Alejandro Sánchez de Miguel