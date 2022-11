Naaktfoto’s en info van meisjes massaal gedeeld in ‘exposegroepen’: ‘De meesten weten zelf niet dat het gebeurt’

Hoe kun je vermijden dat jouw foto in zo’n groep terechtkomt?

Catherine Van de Heyning (UAntwerpen/Openbaar Ministerie Antwerpen): “Als het echt om naaktfoto’s gaat, geldt het advies dat we altijd geven: vermijd dat er foto’s zijn waarmee je afgeperst kan worden. En als je ze toch deelt, doe dat dan met apps die specifiek voor sexting dienen. Er zijn bijvoorbeeld applicaties waarop je dat veilig kunt doen. Maar het probleem met die groepen is dat er ook veel gewone foto’s in worden gepost. Foto’s op het strand, of van iemand die naar een feestje gaat en wat sexy gekleed is. Het is compleet normaal dat een meisje zulke beelden op sociale media zet: er is op zich niets mis met het delen van die foto’s . Het behoort nu eenmaal tot de cultuur van jongeren.”

“Maar in die groepen vraagt men dan wie dat meisje is, en of iemand gegevens van haar heeft. Om je daartegen te beschermen, is er maar één manier: wees heel bedachtzaam over wat je op sociale media zet, want het kán misbruikt worden. Zet je profiel niet publiek. Deel zulke foto’s maar met een kleine groep. En ga heel voorzichtig om met informatie over waar je woont, op welke school je zit, je e-mailadres en telefoonnummer.”

“Ben je ouder of leerkracht? Spreek er dan nog eens over met je kind of leerling, overloop de privacysettings op sociale media. Jongeren gebruiken sociale media vaak al van jongs af aan, maar eigenlijk weten ze er te weinig over.”

Wat kun je doen als er toch beelden van jou de ronde doen?

“Rapporteer de groep of persoon. Doe dat eerst bij het sociale medium zelf, zodat zij kunnen ingrijpen. Zoek daarna hulp bij Child Focus als je minderjarig bent, of bij het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen als je meerderjarig bent. Zij kunnen dan proberen om die groepen weg te krijgen. Als die beelden op school de ronde doen, stap dan naar het CLB of een leerkracht. Maar het probleem is dat veel meisjes niet eens weten dat hun beelden op die manier gedeeld worden. Eigenlijk moet er vooral een soort cultuur en opvoeding komen die duidelijk maakt dat het niet oké is om die beelden op die manier te delen.”

Wie zijn de daders en slachtoffers?

“Zowel daders als slachtoffers vind je in alle leeftijdscategorieën. Maar op basis van onderzoek weten we wel dat de meerderheid van de gevallen zich onder jongeren situeert, vooral bij jongeren tussen de 16 en 24 jaar oud. Dat komt ongeveer overeen met de periode van seksuele ontwikkeling. Er zijn groepen waar de motivatie vrouwenhaat is, maar de meesten delen die beelden gewoon in kleinere groepjes, bijvoorbeeld van de voetbalploeg waarin ze spelen. Dan spelen groepsdruk en die seksuele ontwikkeling een grote rol. En dat kan er dan weer toe leiden dat daders hun gedrag op de duur normaal beginnen vinden. Op die leeftijd zijn empathie en verantwoordelijkheidsgevoel sowieso vaak nog beperkt.”