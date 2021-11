Na verbod van bijna 25 jaar mogen Duitse gamers eindelijk ‘te bloederige’ GoldenEye 007 kopen

Een reden voor het besluit is niet gegeven. Tenzij een ban wordt aangevochten blijft een film, game, geluidsdrager of boek 25 jaar op de index van verboden titels staan. GoldenEye 007 zou volgend jaar automatisch van de lijst worden gehaald.

De Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPJM) oordeelde destijds dat het spel ongeschikt was voor minderjarigen omdat de vijanden van James Bond zo gewelddadig aan hun einde kwamen. De slachtoffers van 007 vertoonden duidelijke bloedingen en hun doodsstrijd was vaak lang in beeld.

Heruitgave

De game verscheen in 1998 voor de Nintendo 64, een spelcomputer van het Japanse bedrijf Nintendo. Daarvan zijn er tussen 1996 en 2002 ruim 32 miljoen verkocht, maar de meesten zijn inmiddels op de vuilnisbelt beland of staan stof te vergaren op zolder. Een markt voor de oorspronkelijke game is er dus nu niet meer.

De laatste jaren zijn er wel pogingen gedaan om GoldenEye 007 in een nieuw jasje te steken zodat die speelbaar is op moderne consoles, maar de heruitgave liep steeds stuk op gesteggel om de auteursrechten. De makers moeten het niet alleen eens worden met de producenten van de James Bond-films, maar ook met acteurs als Pierce Brosnan, Sean Bean, Famke Jansen en Joe Don Baker die rollen speelden in GoldenEye.

Het vermoeden bestaat dat Nintendo de game vanwege zijn cultstatus nu gaat uitbrengen voor de onlinedienst van zijn spelcomputer, de Switch. Het Japanse spellenbedrijf kondigde onlangs een uitbreiding aan, die abonnees tegen betaling in staat stelt om via speciale software een collectie van oude titels te spelen die ooit zijn uitgebracht voor de Nintendo 64 en de Sega Saga, een destijds concurrerende console.

Het verbod maakt uitgave op de Switch onmogelijk, omdat het Europese hoofdkwartier van Nintendo in Duitsland staat en dus de Duitse wet behoort na te leven. Om die reden heeft iemand vermoedelijk om de vroegtijdige herziening gevraagd.

GoldenEye 007 was aanvankelijk geen groot commercieel succes, maar werd later beschouwd als een van de hoogtepunten uit de game-geschiedenis omdat het een meer realistische invulling gaf aan de term ‘schietspel’. Destijds waren al dit soort computerspellen afgeleid van Doom, waarin de speler met de vinger voortdurend aan de trekker wild rondliep om zoveel mogelijk buitenaardse wezen af te knallen. In GoldenEye 007 werd onder meer voor het eerst gebruik gemaakt van een scherpschuttersgeweer.

Beeld uit de game GoldenEye 007, uit 1997. Beeld Rare

Censuurlijst

Enkele van de beroemdste en wereldwijd best verkopende games, waaronder klassiekers als Half-Life en Wolfenstein, zijn over de jaren op de Duitse lijst met verbannen titels beland. Het kuisen van een game is soms een uitkomst. Zo is er Carmageddon uit 1997, waarin de speler dood en verderf zaait in het verkeer. In de Duitse versie bestaan andere weggebruikers echter uit zombies die groen bloed verspreiden als ze worden platgereden. Zo zijn er van tal van games gecensureerde Duitse versies.