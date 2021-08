Na diefstal van 551 miljoen euro aan cryptomunten: hoe bewaar je het ze het best?

Cryptomunten kan je niet in een fysieke portemonnee of traditionele bankrekening bewaren. Daar heb je zogenaamde ‘wallets’ voor. “Een wallet is een stuk online- of offlinesoftware”, legt de oprichtster van Cryptoschool, Gwen Busseniers uit. “Hij laat je toe je cryptocurrency-balans af te lezen in het grootboek op de blockchain, met andere woorden de database waarin alle transacties opgeslagen worden, en crypto’s te verzenden naar een andere wallet. Elke crypto heeft zijn eigen wallet. Stel dat in het Bitcoingrootboek staat dat jij 5-2 Bitcoin bezit, want je hebt er ooit al eens 2 besteed, dan zal jouw wallet aflezen dat jij nog 3 Bitcoin bezit.”

Crypto-expert Levi Haegebaert vult aan: “Je hebt een private key en een public key. Beschouw de private key als het wachtwoord van je cryptomunt, dat je geheimhoudt, noteert en op een veilige plek bewaart. De public key is het cryptocurrency-adres van een specifieke cryptomunt. Beschouw dat laatste als een soort bankrekeningnummer waarmee je kan overschrijven en wat je dus aan andere mensen mag doorgeven. Hoewel dit allemaal zeer technisch mag klinken, zal je merken dat het installeren van een wallet heel eenvoudig is. Probeer het gerust eens zelf door een bitcoinwallet te installeren op je smartphone. Gekende voorbeelden zijn Bluewallet of Trustwallet. Let erop dat je bij het installeren steeds een back-up neemt: dat zijn twaalf woorden die je moet noteren op een blad papier. Deze mag je met niemand delen.”

Gwen Busseniers Beeld Steven Richardson

Hacking of diefstal

Gwen: “Als je crypto’s verhandelt via een exchange dan is de exchange eigenaar van de private key. Jij, als klant, mag via je login en paswoord wel gebruik maken van de cryptoadressen, gegenereerd door deze private key, om te kopen, te verzenden of te ontvangen. Je betaalt hiervoor een kleine fee, verrekend in de commissie die de exchange neemt op jouw trades ofwel aan- en verkopen.”

“Een exchange blijft echter niet meer dan een website die gehackt kan worden en waarvan de seed en/of de private keys gestolen kunnen worden. Als je niet veel handelt, is het dus sterk aangeraden om je aangekochte crypto’s te verzenden naar een wallet waarvan jij eigenaar bent van de private key. Je stuurt ze van de respectievelijke adressen (public keys) in de wallet op de exchange naar de respectievelijk adressen in de wallet waarvan jij de seed en private key bezit.”

Logischerwijze zijn alle online wallets vatbaar voor hacking, of het nu gaat om een website of een app op je computer of smartphone. Daarom opteren veel mensen voor een cold wallet.

Levi overloopt de drie types van wallets om je cryptomunten in te bewaren, met elk hun voor- en nadelen:

1. Op een exchange: web wallet

Voordelen:

-“Je kunt heel gemakkelijk kopen en verkopen. Het is gebruiksvriendelijk om snel te handelen.

-Het is gratis.

- Je kan er interesten op verdienen. Sommige platformen bieden interesten aan, tot wel 5 procent op jaarbasis. Dat doet denken aan het spaarboekje van vroeger.”

Nadelen:

-“Als er iets mee gebeurt, zoals hacking of diefstal, dan ben je afhankelijk van de security op dat platform. In het verleden hebben we daar al enkele voorbeelden van gezien en dat wil je dus vermijden. Je crypto op een exchange laten staan, houdt altijd een risico in. Er zijn platforms die nog nooit zijn gehackt, maar dat betekent niet dat het nooit zal gebeuren.

- Als je op langere termijn wil beleggen, wat eigenlijk de bedoeling is van bitcoins, dan wil je op twee oren kunnen slapen. Het is dus beter om ze in eigen bewaring te houden, zoals bij de twee andere types.”

Voorbeelden: Coinbase, Kraken, Bitvavo

2. Hot wallet of mobile wallet (een wallet op je smartphone)

Voordelen:

-“Quasi alle wallets voor op de gsm zijn gratis.

- Je bewaart de eigen controle. Vergelijk bitcoins op je gsm met fysiek geld dat in je achterzak zit. Het is cash geld dat in jouw eigendom zit, en bij niemand anders.

- Het is heel gemakkelijk te gebruiken voor frequente betalingen. Wil jij een betaling doen in een winkel, wat nog niet zo vaak gebeurt met bitcoins, dan open je je gsm en met een eenvoudige swipe is de betaling gebeurd.”

Nadelen:

-“Het is niet gemaakt voor grote bedragen en voor lange termijn. Je steekt ook niet al je geld in je portemonnee. Het voelt niet goed aan om alles op je gsm te plaatsen.

- Je smartphone staat altijd in contact met het internet en bovendien staat je private key op je gsm. Er is dus een zeker risico. Op zich is het veilig, en zijn er zover ik weet nog geen incidenten mee gebeurd, maar technisch gezien is er een nog veiligere manier.”

Voorbeelden: Bluewallet, BRD, Trust wallet

3. Cold wallet of hardware wallet

Voordelen:

- “Dit is de veiligste bewaaroplossing. Het is een fysiek apparaat dat niet in verbinding staat met het internet. Vergelijk het met een USB-stick, waar je private key op staat, die twaalf woorden dus. Die moet je altijd op een veilige, geheime plaats bewaren. Je private key verschaft je toegang tot je bitcoins.”

Nadelen:

- “Het is minder praktisch. Je zit met een fysiek apparaatje dat je zelf moet verbinden met het internet en je moet op knopjes duwen. Het dient als veilig bewaarmiddel, niet om er crypto’s mee te verhandelen.

-Ze zijn niet gratis. De prijzen van hardware wallets schommelen tussen 50 en 300 euro.”

Voorbeelden: Ledger en Trezor zijn de bekendste. Er is ook de Belgische start-up NGRAVE, die in de loop van dit jaar een hardware wallet op de markt brengt.

Praktisch: zo zet je je bitcoins op een wallet

“Elke wallet, ongeacht het type, geeft je een adres. Net zoals elke bank je een rekeningnummer geeft”, zegt Levi. “Op dat adres kan je bitcoins storten. Druk in je wallet op de knop ‘receive’ of ‘ontvangen’. Het bitcoinadres start meestal met een 1, een 3 of BC1. Het is een lange code of wordt weergegeven in een QR-code. Die code kopieer je en plak je in een andere wallet door op ‘verstuur’ te drukken. Vergelijk het met een overschrijving in je bankingapp. Je wallet maakt wel steeds andere adressen aan, omwille van privacyredenen. Zit er dus niet mee in als je plots een ander adres ziet staan. Uiteindelijk komen de verschillende adressen allemaal in dezelfde wallet terecht.”