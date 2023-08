Na alle regen komt er deze week weer volop zon. Wat vindt de natuur daarvan?

Eindelijk! Na weken van regen komt er eind deze week weer zon. Slaakt de natuur ook een zucht van opluchting? ‘Akkers met tarwe zien nu grijzig: pure schimmelvorming.’

Is al dat plenzen echt altijd goed voor de natuur?

“Voor planten is de regen van de voorbije weken over het algemeen goed”, zegt bosecoloog Kris Verheyen (UGent). “De laatste jaren hebben we verschillende droge zomers gehad en ook dit jaar was het in juni en begin juli heet en droog. Die droogte zorgt, zeker bij langlevende organismen zoals bomen, voor chronische stress waardoor ze verzwakken en uiteindelijk het loodje kunnen leggen. Dit jaar kunnen ze zich eindelijk wat herstellen en doorgroeien, omdat ze door de regen opnieuw hun voorraad aan reservestoffen hebben kunnen aanvullen.”

Ook valleien en moerrassen, zogenaamde natte natuur, verwelkomen de regen met open armen. Dat het de komende weken opnieuw droger en warmer wordt, hoeft hun herstel niet meteen te verstoren. “Het grootste deel van het groeiseizoen is nu al voorbij”, aldus Verheyen. “Planten bouwen nu vooral reservestoffen op. En het is ook niet alsof er volgende week meteen een hittegolf aankomt. Zolang het droog is met een temperatuur van in de 20 graden kunnen planten het wel nog een hele tijd uithouden zonder negatieve gevolgen.”

Aantal neerslagdagen per maand Gemeten in Ukkel 2023 2022 Gemiddelde 1991-2020 Minimum 1991-2023 Maximum 1991-2023 Aantal dagen Extreme jaren 2012 1994 2008 2008/ 2023 2016 2001 2001 2023 2010 2000 2010 2021 20 21 dagen 2020 10 2003 2018 2016 2020 2018 1997 2022 2022 1997 1993 0 2007 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec bron: kmi Aantal neerslagdagen per maand Gemeten in Ukkel Maximum 1991-2023 2023 2022 Gemiddelde 1991-2020 Minimum 1991-2023 Aantal dagen Extreme jaren 2012 1994 2008 2008/ 2023 2016 2000 2001 2001 2010 2021 2023 2010 20 21 dagen 2020 10 2003 2018 2016 1997 2020 2022 2022 2018 1997 1993 0 2007 jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec bron: kmi

Geldt dat alles ook voor uw moestuin en de akkers van boeren?

Terwijl een deel van de natuur erg tevreden is met de regen van de afgelopen weken, komen de opklaringen voor sommige landbouwgewassen te laat. Zo heeft de natte julimaand de oogst van tarwe al flink verstoord. “Normaal gezien wordt tarwe in augustus geoogst”, zegt Thijs Vanden Nest, landbouwexpert bij ILVO, het onderzoeksinstituut voor landbouw en visserij. “Maar door het warme weer in mei en juni was de tarwe dit jaar op veel plekken al rond 20 juli rijp. Dat is een groot probleem, want je moet droog weer hebben om tarwe te kunnen oogsten.”

Bijgevolg moesten tarweboeren ongeduldig wachten tot droog weer, terwijl de kwaliteit van hun oogst zichtbaar achteruitging. “Percelen met tarwe zien er nu grijzig uit”, weet Vanden Nest. “Dat is zuiver schimmelvorming. Als de tarwehalmen bovendien zoveel water opgeslokt hebben dat een deel ervan al in de halm wortel geschoten heeft, dan is die rechtstreeks voor de vuilnisbak.”

Voor andere teelten, zoals aardappelen en mais, was het vochtige weer een vloek en een zegen. Omdat er ook in maart en april enorm veel neerslag gevallen is, konden beide gewassen in veel regio’s pas weken later dan normaal gezaaid en geplant worden. “Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, ware het niet dat het eind mei en heel juni bijzonder droog en heet was”, vertelt Vanden Nest. “Ook zij stevenden af op een ramp in termen van opbrengst. De maisplant is erg gevoelig voor warmte als in die in bloei staat. Ook aardappelen dreigden minder te groeien. Voor mais- en aardappelboeren is de regen dus net op tijd gekomen.”

Alleen brengt nat weer nog een andere bedreiging voor de aardappel mee: fytoftora, of de aardappelziekte. Ook groenten ondervinden soms extra moeilijkheden bij te veel regen.

De courgetteoogst valt bijvoorbeeld mogelijk wat tegen, omdat die bij koud en druilig weer minder snel groeien. Regen en wind zorgen bovendien voor minder bestuiving.

'Dakgoten en emmers in de schuur staan nu vol met water', zegt muggenexpert Bart Knols. 'In combinatie met de hogere temperaturen zullen vrouwtjesmuggen sneller volwassen worden en op zoek gaan naar bloed.' Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Wat met de fauna?

Voor grotere organismen, zoals vogels, ziet Verheyen niet meteen een probleem. “Voor het merendeel is het broedseizoen al gedaan. Zij maakten zich sowieso al op om naar het Zuiden te vertrekken.”

Insecten, daarentegen, hangen voor hun energie sterk af van warmte. “In tegenstelling tot de mens zijn insecten koudbloedig en hebben ze dus geen eigen thermoregulatiesysteem”, legt Verheyen uit. “Voor dagvlinders of bijen was het dus geen optimaal weer om rond te vliegen.”

Het goede nieuws? Voor muggen was het dat evenmin. “In juni zijn veel broedplaatsen opgedroogd en in juli zijn ze overstroomd”, zegt muggenexpert Bart Knols. “Bovendien duurt het bij koude temperaturen veel langer om hun eitjes te ontwikkelen.”

Nu het stilaan weer warmer wordt, kan daar helaas snel verandering in komen. “Dakgoten en emmers in de schuur staan nu vol met water”, aldus Knols. “In combinatie met de hogere temperaturen zullen vrouwtjesmuggen sneller volwassen worden en op zoek gaan naar bloed.”

Kunnen we hier iets uit leren?

Ja, al ligt de conclusie ook voor de hand: extremen zijn nooit goed. “Een periode droog of nat weer is niet zozeer erg voor de landbouw”, aldus Vanden Nest. “Als je het over de periode van maart tot nu bekijkt, denk ik niet dat het zo veel natter of droger was dan gemiddeld. Maar het probleem is dat droge en natte periodes nu heel lang aanhouden, waardoor planten afzien.”

Hoewel bomen en andere planten nu tevreden waren met het natte weer, kan een lange periode met intensieve regen in extreme gevallen hun wortels ook verstikken. Zeker op plekken waar er weinig waterafvoer is, neemt het risico op wortelrot en andere schimmelinfecties toe. En als het tot overstromingen komt - waar België dit jaar gelukkig nog van gespaard is gebleven - kan dat leiden tot vermesting. Planten kunnen de overvloed aan voedingsstoffen in het vervuild overstromingswater dan niet voldoende opnemen, waardoor het in de bodem sijpelt en daar ecologische processen verstoort.