Mysterie in Uruguay: waarom stierven duizenden pinguïns?

Wie weleens op het strand komt, weet dat je af en toe in de vloedlijn een halfvergane dode meeuw kunt aantreffen. Heel soms ook een aangespoelde bruinvis. Het zijn dieren die zijn doodgegaan en naar de kust gedreven; de dood hoort nu eenmaal bij het leven. Heel soms is sprake van een massastranding van tientallen of zelfs honderden dode of stervende dieren.

Deze week spoelde een honderdtal grienden aan op een Australisch strand. Dat komt helaas vaker voor en de oorzaak is meestal onduidelijk. Een bijzonder dramatische massastranding vond onlangs plaats bij de stad Maldonado in Uruguay. In een tijdsbestek van tien dagen belandden ongeveer tweeduizend dode magelhaenpinguïns op het strand.

De oorzaak van de massale sterfte wordt nog onderzocht. De vogels bleken geen vogelgriep te hebben (waaraan ook in Nederland duizenden vogels zijn bezweken) maar ze leken verhongerd. De magen waren leeg en de vetreserves op. Het ziet er dus naar uit dat ze gedurende langere tijd onvoldoende voedsel konden bemachtigen, maar wat is daarvan dan weer de oorzaak?

Beeld AFP

Jonge dieren

Op het filmpje dat de nieuwsitems vergezelde, is te zien dat het gaat om dieren in hun jeugdkleed; ze hebben dan witte of grijze wangen en één grijze band over de borst vlak onder de hals. Volwassen magelhaenpinguïns hebben een zwarte wang en een dubbele zwarte band over de borst lopen. De vraag intrigeert waarom er alleen jonge dieren zijn gestorven. Waren ze in noordelijke richting aan het trekken en daarbij in ongunstige wateren terechtgekomen?

De magelhaenpinguïn, Spheniscus magellanicus, is genoemd naar de smalle Straat Magellaan die Vuurland van het Zuid-Amerikaanse vasteland scheidt, en dus uiteindelijk naar de Portugese ontdekkingsreiziger Fernão de Magelhães (1480-1521) die als eerste de wereld rond vaarde. De dieren broeden aan zowel de Chileense als de Argentijnse zijde van de zuidpunt van het continent, op Vuurland en op de Falklandeilanden. Vooral aan de Atlantische kant kunnen ze noordwaarts trekken tot aan het zuiden van Brazilië.

Nog drie andere soorten behoren tot het geslacht Spheniscus: de Afrikaanse pinguïn, die langs de kusten van zuidelijk Afrika broedt en profiteert van de voedselrijke visgronden in het koele water van de Benguela-stroming; de humboldtpinguïn die langs de kusten van Chili en Peru voorkomt en zich voedt in de even visrijke wateren van de Humboldt-stroming, en de galapagospinguïn die zoals de naam al zegt bij de op de evenaar gelegen Galápagoseilanden voorkomt. Deze laatste is de enige pinguïnsoort die een beetje boven de evenaar kan voorkomen; alle andere soorten zijn beperkt tot het zuidelijk halfrond.

Te weinig vis

Alle pinguïns eten vissen, maar die moeten er dus wel zijn. Magelhaenpinguïns eten vooral kleine haringachtigen zoals ansjovis en sardientjes en verschalken soms ook een inktvisje. Op de Falklandeilanden eten ze ook kreeftachtigen. De vogels die nu zo droevig in het nieuws zijn gekomen, bezweken klaarblijkelijk aan een voedselgebrek. Het is vooralsnog een raadsel wat de oorzaak is van de afwezigheid van voldoende vis voor de duizenden aangespoelde magelhaenpinguïns. Overbevissing en illegale visserij worden genoemd, maar dat is niet bewezen.