Monterrey kampt al jaren met droogte, maar Elon Musk mag er toch een Tesla-fabriek bouwen

Eigenlijk helemaal niet zo bijzonder: een Amerikaans automerk dat de assemblage van zijn voertuigen naar Mexico verplaatst. Sinds toenmalige presidenten Bill Clinton en Carlos Salinas de Gortari begin jaren negentig het vrijhandelsverdrag Nafta tekenden, verkasten oer-Amerikaanse merken als Ford en General Motors hele fabrieken van noord naar zuid. Maar de grootste producent van elektrische auto’s ter wereld? Bovendien het paradepaard van ’s werelds rijkste man? Dat doet toch net wat meer stof opwaaien dan iedere andere autoproducent.

Figuurlijke, maar in het geval van Mexico ook letterlijke stof. Elon Musk heeft zijn oog laten vallen op de noordelijke Mexicaanse industriestad Monterrey, een van Mexico’s economisch succesvolste steden, maar in recente jaren ook een prooi van langzame, maar gestage uitdroging. Deelstaat Nuevo León riep begin 2022 de noodtoestand uit vanwege de extreme droogte. Alle activiteiten met ‘overmatig watergebruik’ moesten per direct worden gestaakt, stelde de regionale overheid. Gouverneur Samuel García ‘bombardeerde’ zelfs de wolken met zoutdeeltjes (zilverjodide) om regen op te wekken.

Vandaar dat de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador aanvankelijk de plannen van Musk afhield. Hij wilde liever dat Tesla zich zou vestigen in de centrale deelstaat Hidalgo, dicht bij het vorig jaar geopende internationale vliegveld. Maar de zakenman was gebrand op Monterrey, slechts drie uur (in plaats van dertien) rijden naar de Amerikaanse staat Texas, waar Tesla sinds 2021 zijn hoofdkantoor en een grote fabriek heeft.

Duizenden liters water per auto

Monterrey, een metropoolregio met ruim vijf miljoen inwoners, heeft echter amper genoeg water om in de eigen behoeften te voorzien. De vraag is of het opportuun is om er een fabriek te bouwen die 2.000 tot 3.000 liter water nodig heeft per geproduceerde auto. Toch ging de linkse president deze week overstag. Dinsdag onthulde hij dat hij in de afgelopen dagen twee keer met Musk had gebeld en dat de Amerikaan (van Zuid-Afrikaans-Canadese komaf) alle zorgen had weten weg te nemen.

“Musk heeft meerdere toezeggingen gedaan om te helpen bij de waterschaarste”, zei López Obrador op zijn dagelijkse persconferentie. De Tesla-baas is bereid om 10 miljard dollar te investeren (9,5 miljard euro), stelde de president. Een van zijn toezeggingen zou zijn om enkel gefilterd restwater te gebruiken in de productie. De Mexicaanse leider liep dinsdag een dag vooruit op de aankondiging door Tesla zelf, dat woensdag de precieze details van de plannen onthult.

Andrés Manuel López Obrador, president van Mexico. Beeld Toya Sarno Jordan / Reuters

Opsteker voor Monterrey

Economisch is de komst van het bedrijf een nieuwe opsteker voor Monterrey, dat in de afgelopen tien jaar gemiddeld 2,3 procent economische groei per jaar kende – het dubbele van het landelijke gemiddelde. Terwijl de president bij Tesla lobbyde voor deelstaat Hidalgo, deed gouverneur García dan ook zijn best om Musk te winnen voor Nuevo León (ondanks de waterproblemen van zijn deelstaat).

Of het Tesla-geld opweegt tegen de milieu-impact van de fabriek moet nog blijken. Ogenschijnlijk lijkt het niet uit te leggen aan de inwoners van Monterrey, van wie velen vorig jaar tot wel twee maanden moesten overleven met droge leidingen. Toch zal Tesla waarschijnlijk niet de laatste druppel uit de emmer verbruiken. Een deel van het probleem van Monterrey schuilt ook in het scheve waterbeleid: de stad telt tientallen bedrijven die dankzij watercontracten tijdens droge maanden geen tekorten hadden.

Bierbrouwer Heineken bijvoorbeeld, met een grote fabriek in Monterrey, kon 20 procent van zijn watervoorraad afstaan aan de gemeente zonder dat de bierproductie eronder leed.