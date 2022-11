Minder rund en meer kip eten verkleint ecologische voetafdruk, maar verhoogt risico op nieuwe virussen

Om de voetafdruk van de veeteelt te verkleinen is intensievere veehouderij een vaak naar voren geschoven strategie. De dieren groeien dan sneller en efficiënter, waardoor er minder voeder ­nodig is voor eenzelfde hoeveelheid vlees, en dus ook minder land. Ook overschakelen van rundvlees op varkensvlees of kip is een courant advies, omdat er dan per kilogram vlees doorgaans minder land nodig is en minder broeikasgassen vrijkomen. Maar die aanbevelingen verliezen volgens een analyse in Science Advances een belangrijk aspect uit het oog: het risico op zoönosen, virussen die overspringen van dier op mens.

Op het eerste gezicht houdt inzetten op intensievere veehouderij steek. De vraag naar weiland en grond om veevoeder te telen is een belangrijke aanjager van ontbossing. En dat steeds verder doordringen in de natuur zorgt er volgens sommige analyses voor dat mensen vaker in contact komen met nieuwe virussen, waarvan er af en toe eentje in staat blijkt de sprong naar de mens te maken.

Daar staat tegenover dat in de intensievere veehouderij meer dieren op een kleinere oppervlakte bij elkaar zitten. “Dat betekent dat ziekteverwekkers zich makkelijker kunnen verspreiden en meer kansen hebben om te muteren”, zegt auteur Matthew Hayek (New York University).

Overschakelen op varken en kip impliceert ook dat er voor eenzelfde hoeveelheid vlees meer dieren nodig zijn. Zo heb je voor één ton vlees 3,5 runderen, 11,3 varkens of 592 kippen nodig. En er zijn nu al 33 miljard kippen op aarde. Ook ligt anti­bioticagebruik bij kippen en varkens vaak hoger dan in de rundveehouderij, met een groter risico op problemen met resistente bacteriën tot gevolg.

Onder meer de Mexicaanse griep uit 2009, een combinatie van een humaan griepvirus en een varkens- en vogelgriepvirus, herinnert ons eraan dat de intensieve veehouderij ons met nieuwe virussen kan opzadelen. “Wat goed is voor het klimaat kan het risico op nieuwe zoönosen vergroten”, zegt Hayek, die aanvoert dat we niet zozeer efficiënter vlees moeten produceren, maar minder.

“We bekijken problemen zoals de klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en opkomende infectieziekten te vaak los van elkaar, stipt deze analyse terecht aan”, vindt vogelgriepexpert Thijs Kuiken (Erasmus MC). “Enkel door de wereldwijde vleesconsumptie te beperken pakken we al die problemen tegelijk aan.”