Mijn dochter vraagt: ‘Is dat geen dierenmishandeling?’

‘Sammy Mahdi tovert warme Thatcher uit zijn hoed.’ De zin leek weggelopen uit Alice in Wonderland. Koude koorts kende ik al, alsook de warme bakker, maar bij een warme Thatcher reikte mijn verbeelding niet verder dan mij de dochter van de kruidenier in een wuft boudoir voor te stellen. Dat gaf een gevoel van vervreemding, zoals driekwart van het nieuws dat mij tegenwoordig bereikt.

Als niets nog werkt en alle hoop je dreigt te verlaten, is er gelukkig nog de koelte van Ikea. Ze hebben er spullen met grappige namen en mijn dochter (9) en ik kunnen ons aan het eten van hotdogs te buiten gaan. Mijn oog valt op twee jongemannen die ook een hotdog staan te verorberen. Ze hebben iets bij zich dat mijn hart sneller doet kloppen: een vleesetende plant die ik herken als de venusvliegenvanger. Ik vraag waar ze die hebben gevonden. We schrokken onze hotdogs op en haasten ons terug de winkel in om zelf zo’n exemplaar te scoren, vlak tegen sluitingstijd.

De venusvliegenvanger katapulteert mij terug naar mijn kindertijd. Zolang ik mij kan herinneren, ben ik gefascineerd door die vangbladeren met puntige borstelharen die doen denken aan de wimpers van Marilyn Monroe. De ­wetenschappelijke benaming Dionaea verwijst naar Dione, de moeder van Venus. Een zekere gelijkenis met de menselijke vulva kan moeilijk ontkend worden.

Ik ben fan van vleesetende planten omdat ze je wereldbeeld door elkaar schudden. Ze keren de rollen om en ­lachen vegetariërs vierkant uit. Als kind amuseerde ik mij door mijn venusvliegenvanger stukjes hesp te voeren. De vangbladeren gingen ervan rotten en begonnen te stinken, tot ergernis van mijn moeder.

Nu leef ik in de tijd waarin je alles bliksemsnel kunt opzoeken. Ik lees dat de plant houdt van veel water en zon. Het vangmechanisme is een van de snelst bekende bewegingen uit het plantenrijk, met een duur tot 100 milliseconden. De val klapt dicht als een mogelijk prooi - vliegen, mieren, spinnen of een zeldzame kleine kikker - twee keer een tasthaar aanraakt binnen twintig seconden. Dat gebeurt via fysiologische processen die nog onbekend zijn. Nergens kom je dichter bij het idee dat planten ook gevoelens en diepe gedachten hebben.

Thuisgekomen vang ik een kever en vraag aan mijn dochter of wij hem aan de plant zullen voederen. Ze aarzelt even, maar dan wint haar sensatiezucht het van haar medeleven. Haar duim gaat naar beneden; de kever is gedoemd. Het is een griezelige gedachte dat de wreedheid van keizer Nero zelfs in een onschuldig kind sluimert.

Met ingehouden adem kijken wij toe terwijl de plant zich vliegensvlug om het weerloze slachtoffer sluit. Mijn dochter vraagt: ‘Is dat geen dierenmishandeling?’

Ik antwoord: ‘Dat is Moeder Natuur’, en denk aan de warmte van Margaret Thatcher.