Mijlpaal in alzheimeronderzoek: behandeling dichterbij dan ooit nu nieuw medicijn ziekte met een derde vertraagt

Geneesmiddelenproducent Eli Lilly kondigde gisteren het goede nieuws aan: het bedrijf heeft een experimenteel geneesmiddel ontwikkeld dat de ziekte van Alzheimer met een derde vertraagt. Het medicijn, donanemab, bevindt zich in de laatste fase van een klinische studie. Het bedrijf is van plan om eind juni bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) goedkeuring aan te vragen voor gebruik in ziekenhuizen.

Donanemab werkt op dezelfde manier als lecanemab, dat wereldwijd de krantenkoppen haalde toen bewezen was dat het middel de ziekte vertraagt. Beide werken door het verwijderen van de ophopingen van plaque, bekend als amyloïde, die zich bij de ziekte van Alzheimer opstapelt tussen de hersencellen.

Drie patiënten overleden

De volledige details van het onderzoek van Eli Lilly moeten nog gepubliceerd worden, maar de belangrijkste bevindingen zijn al bekendgemaakt. Het onderzoek werd gedurende 18 maanden uitgevoerd bij 1.734 patiënten in de vroegste stadia van Alzheimer. Donanemab werd maandelijk geïnfuseerd totdat de plaque in de hersenen verdwenen was.

De achteruitgang van het vermogen om helder te denken en dagelijkse taken uit te voeren, werd bij de patiënten met meer dan een derde vertraagd. Degenen die het medicijn kregen, behielden een betere kwaliteit van hun dagelijkse leven: ze waren beter in staat actuele gebeurtenissen te bespreken, met de auto te rijden of hobby’s uit te oefenen.

Wel werden er bijwerkingen gemeld. Bij een derde van de patiënten kwam zwelling van de hersenen voor. Meestal was dat mild of asymptomatisch, maar 1,6 procent ontwikkelde een gevaarlijke hersenzwelling. In de loop van het onderzoek zijn drie patiënten overleden; voor twee van hen is aangetoond dat hersenzwelling de oorzaak was.

“De potentiële klinische voordelen die donanemab kan bieden, zijn bemoedigend”, zegt dr. Mark Mintun van Eli Lilly Group, “hoewel er, zoals bij veel effectieve behandelingen voor slopende en dodelijke ziektes, risico’s aan verbonden zijn die ernstig en levensbedreigend kunnen zijn.”

Nieuw tijdperk

Ondanks de bijwerkingen en een gebrek aan langetermijngegevens, luidt de ontwikkeling van twee geneesmiddelen die alzheimer vertragen volgens experten een nieuw tijdperk in.

“We staan op de drempel van een eerste generatie behandelingen voor de ziekte van Alzheimer”, zegt dr. Susan Kolhaas van Alzheimer’s Research UK aan de BBC, “iets wat velen tien jaar geleden nog onmogelijk achtten.” Volgens dr. Cath Mummery van het Britse National Hospital for Neurology and Neurosurgery komen we nu in een tijdperk van “ziektemodificatie, waarbij we realistisch kunnen hopen dat we alzheimerpatiënten kunnen behandelen, in plaats van hen palliatieve en ondersteunende zorg aan te bieden.”

Toch zijn er nog obstakels. Beide geneesmiddelen lijken alleen te werken in de vroegste stadia van de ziekte - dus voordat de hersenen te zeer beschadigd zijn. Ook hebben ze mogelijk enkel nut bij alzheimer, en niet bij andere vormen van dementie. Dat houdt grote uitdagingen in op het vlak van diagnose.

Als het middel goedgekeurd wordt, moet ook bekeken worden of het terugbetaalbaar is. Lecanemab kost meer dan 23.000 euro per persoon per jaar.