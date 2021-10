Met ‘TRUTH Social’ wil Trump de concurrentie aangaan met Twitter en Facebook. Hoe realistisch is dat?

Wat zijn de plannen?

Volgens een persbericht is het netwerk een samenwerking tussen Trump Media & Technology Group (TMTG) en Digital World Acquisition Group (DWAG), een bedrijf uit Miami met een notering op de beurs Nasdaq. DWAG is een zogenoemd blancochequebedrijf, een brievenbusfirma zonder commerciële activiteiten die opgericht is met het oog op het fuseren met een privéfirma.

TRUTH Social is slechts een eerste fase in de plannen van TMTG. Na een testversie voor genodigden in november zou het sociale netwerk in de eerste drie maanden van 2022 definitief gelanceerd worden.

Later komt er ook een streamingdienst, TMTG+, waar ‘niet-woke’ programma’s, nieuws en podcasts op zullen verschijnen. Woke is een woord dat mensen beschrijft die zich zeer bewust zijn van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden.

Uiteindelijk wil het bedrijf ook uitpakken met een eigen cloudservice, en zo de concurrentie aangaan met Google en Amazon.

Waarom doet Trump dit?

“Ik heb TRUTH Social en TMTG gecreëerd om in opstand te komen tegen big tech”, schrijft de oud-president zelf in een verklaring. “We leven in een wereld waar de taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd. Trump noemt dat “onaanvaardbaar” en wil met het netwerk een “rivaal” van de liberale media worden.

Trump heeft een bijzondere verhouding met sociale media. Aanvankelijk gebruikte hij de grote sociale media, en dan vooral Twitter, zeer actief om zijn achterban aan te spreken. De relatie met zijn favoriete medium vertroebelde in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2020. Twitter plaatste toen enkele keren een melding bij zijn berichten om te waarschuwen dat ze mogelijk misleidend waren. Later, na de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar, werd Trump van Twitter en Facebook verbannen omdat hij zijn volgers zou hebben opgehitst.

Zijn schorsing van Twitter is definitief, op Facebook is hij geschorst voor twee jaar. Bovendien werden ook zijn accounts op YouTube, Instagram en Snapchat tijdelijk geschorst.

Sinds zijn ban van de sociale media zoekt Trump naar andere manieren om alsnog digitaal contact te kunnen houden met zijn aanhangers. Zo lanceerde hij eerder dit jaar op zijn website al een soort communicatieplatform. De blogsectie ‘From the Desk of Donald J. Trump’ leek wat op Twitter, met het verschil dat er enkel berichten van Trump zelf op verschenen. Nog geen maand nadat het platform verschenen was, werd het alweer stopgezet.

Met zijn nieuwe bedrijf wil Donald Trump een platform creëren dat de strijd aangaat met Twitter of Facebook. De kans dat dat gebeurt, is echter bijzonder klein. Door de link met de oud-president is het platform bij voorbaat openlijk gepolitiseerd. De kans dat het een platform voor ideeën wordt zoals Twitter, of een plek voor de hele familie zoals Facebook, is zo goed als onbestaand.