Met deze slimme technieken willen steden nachtlawaai in de studentenbuurten aanpakken

Als er nachtelijke overlast is in de Antwerpse studentenbuurt, zullen sensoren dat vanaf volgend jaar oppikken. Ook in Leuven moeten slimme technieken lawaaimakers huiswaarts doen keren. ‘We kunnen zelfs de lichten bij mensen thuis doen aanspringen.’

Wildplassen, sluikstorten of nachtlawaai: de omwonenden van de Antwerpse studentenbuurt kunnen er een behoorlijk boekje over opendoen. De meldingen van overlast bij de politie liggen dit jaar zelfs hoger dan de twee jaar voordien.

Om dat aan te pakken wendt het Antwerpse stadsbestuur zich tot slimme technologie. Vanaf februari volgend jaar zullen sensoren de geluidsoverlast meten. Twintig geluidsmeters worden opgesteld op strategische locaties in de buurt van de Ossenmarkt en de Stadswaag.

De sensoren zullen niet alleen het geluid oppikken, maar ook analyseren wat de bron ervan is. De technologie kan het onderscheid maken tussen zingende studenten, draaiende motoren en luide muziek. Een aantal buurtbewoners doen ook mee aan het project en moeten via een app doorgeven wanneer ze lawaai opmerken. Hun observaties moeten de data van de sensoren meer context verschaffen.

Nudgingtechnieken

Met het proefproject wil het stadsbestuur onderzoeken wat de beste manier is om op de overlast te reageren. Het project doet in een volgende fase een beroep op zogenoemde nudgingtechnieken, dat zijn ingrepen om het gedrag van mensen al dan niet subtiel aan te sturen. Als geluidsmeters nachtlawaai opmerken, kan de straatverlichting gedimd worden, of wordt er een boodschap op de grond geprojecteerd.

“We kunnen zelfs de verlichting in enkele huizen laten aanspringen”, zei Claude Marinower, uittredend schepen van Openbaar Domein, Digitalisering en Innovatie (Open Vld), in Het Laatste Nieuws. “Dat maakt lawaaimakers bewust dat ze iemand wakker maken.”

Antwerpen is niet de eerste stad die met zulke sciencefictionachtige ingrepen het nachtlawaai wil inperken. Eindhoven werkt al sinds 2012 samen met verschillende partners om met technologie een oogje in het zeil te houden in Stratumseind, de uitgaansbuurt van de universiteitsstad. Ook daar zijn onderzoekers het effect gaan testen van slimme verlichting.

“Voor dat soort toepassingen zijn erg intelligente geluidssystemen nodig”, zegt technologiespecialist Johan De Gelas (Howest). “De sensoren van Sorama, die men in Eindhoven gebruikt, zijn in staat om tientallen geluidsbronnen tegelijk te detecteren, zo krijg je een heel gedetailleerde analyse van de omgeving.”

Ook in Leuven, waar bewoners van de Naamsestraat al jaren klagen over nachtlawaai, loopt er een soortgelijk project als in Antwerpen. Daar zijn de geluidssensoren en de buurtbewoners via een app de overlast al in kaart aan het brengen. Momenteel hangen er zeven meettoestellen tussen het Heilige Geestcollege en het kunstencentrum STUK. Enkele restaurants hebben ook nog toestellen aan hun gevel laten plaatsen.

Het meten behoort tot de eerste fase. Vanaf volgende maand zet Leuven dan de nudgingtechnieken in. Leuven gaat dan ook met de straatlantaarns werken om de overlast terug te dringen en op de grond zullen er soms boodschappen geprojecteerd worden, genre: ‘Hou het alstublieft rustig’, of ‘Hier slapen mensen’.

Privacy

Zulke hoogtechnologische projecten doen natuurlijk meteen vragen rijzen over de privacy. Maar de stadsbesturen van Antwerpen en van Leuven benadrukken dat de geluidssensoren geen gesprekken kunnen opnemen, dat is bij wet verboden. De bedoeling is volgens Leuvens schepen van Studentenzaken en ICT Thomas Van Oppens (Groen) om meer te weten te komen over het fenomeen nachtlawaai, niet over wat mensen ’s nachts tegen elkaar zeggen.

“We gaan ook na wat het effect is van het weer of van evenementen op nachtlawaai”, zegt Van Oppens. “Zo kunnen we beter voorspellen wanneer de kans op nachtlawaai groot is en kunnen we de politie meer laten patrouilleren of extra stewards inzetten.”