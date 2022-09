Met deze game kan uw huishouden tot een derde energie besparen

Het afgelopen jaar stegen de energieprijzen flink, waardoor veel huishoudens in de financiële problemen zijn geraakt. Bovendien besloot de Europese Unie onlangs dat landen dit najaar 15 procent moeten besparen om zonder Russisch gas de winter door te komen. Zelden stond energiebesparing zo hoog op de agenda.

“Een doel van ons videospel is om energiebesparing minder saai maken”, zegt Jan Dirk Fijnheer, die woensdag promoveert aan de Universiteit Utrecht. In de door Fijnheer ontwikkelde Powersaver Game beginnen de spelers in een verlaten landhuis, waar allerlei apparaten in de problemen zijn door een mislukt experiment van een verstrooide professor. Onder begeleiding van huiskat Kyoto kan het huishouden drie weken lang missies voltooien om het huis weer in goede staat te brengen. Elke kamer heeft een eigen missie. In totaal zijn er vijftig verschillende opdrachten om energie te besparen.

Uit het leven gegrepen

In tegenstelling tot bij veel andere games blijft het spel niet beperkt tot de digitale wereld. In deze zogeheten reality-enhanced serious game worden energiebesparende acties in het echte leven vertaald naar de digitale omgeving. “Zo kun je bijvoorbeeld in de online wereld een kamer binnengaan waar de wasmachine ‘ziek’ is”, zegt Fijnheer. “De missie is om de wasmachine weer ‘beter te maken’ door in de echte wereld op een lagere temperatuur te wassen.” Een slimme energiemeter vertaalt vervolgens de bespaarde stroom in de echte wereld naar beloningen in de game.

Voorbeeld uit de energiebesparingsgame: een zieke wasmachine. Zodra spelers in hun eigen huis hun wasmachine op een lagere temperatuur zetten, wordt de machine weer ‘beter’. Beeld Proefschrift Universiteit Utrecht

Fijnheer vergeleek het energiegebruik van huishoudens die spelenderwijs bespaarden met gezinnen die gebruikmaakten van een simpel energiedashboard, waarbij huishoudens precies dezelfde informatie ontvangen zonder spelelementen. Van beide groepen werd het energieverbruik bijgehouden van vóór, tijdens en drie weken na gebruik van het spel of dashboard.

In een tweede onderzoek voegde Fijnheer een wedstrijdelement toe aan de game. Hierbij vergeleken onderzoekers huishoudens die inzicht kregen in het verbruik van andere gezinnen met huishoudens zonder deze kennis. Het competitiegevoel zorgde ervoor dat mensen nog beter energie bespaarden.

Opschalen

Hoogleraar Alexandru Iosup van de Vrije Universiteit Amsterdam – niet betrokken bij de nieuwe studie – reageert enthousiast. “Met verder onderzoek en professionalisering van de game kan deze in de toekomst mogelijk opgeschaald worden naar gebruik in alle huishoudens van Nederland.”

Verveling ligt wel op de loer, waarschuwt de hoogleraar grootschalige computersystemen, bijvoorbeeld wanneer potentiële spelers via sociale media al op de hoogte zijn van beelden en informatie over de opdrachten. “Mensen willen snel nieuwe uitdagingen.” Daarnaast zal de game mee moeten liften op snelle ontwikkelingen in de energiewereld. Zonnepanelen op het dak, elektrische auto’s voor de deur, warmtepompen in plaats van cv-installaties. “Het zal een uitdaging worden het spel up-to-date te houden.”