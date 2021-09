Mensen die niet meer in de jeans passen die ze op hun 21ste droegen, lopen risico op diabetes

Diabetes type 2

Type 2-diabetes is de meest voorkomende vorm van diabetes, waarbij het lichaam onvoldoende reageert op de geproduceerde insuline waardoor het suikergehalte in het bloed verhoogt. Naar schatting weet een derde van de patiënten met dit type in België niet dat ze diabetes hebben. Type 2-diabetes kan voorkomen of tegengegaan worden met een gezonde levensstijl, in tegenstelling tot type 1-diabetes.