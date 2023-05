‘Meer miskramen en meer sterfte voor deze generatie’: ‘overshoot’-piste tegen klimaatopwarming lijkt geen oplossing

De wereld warmt zo goed als zeker met 1,5 graden op, maar de hoop groeit om de schade daarna te repareren met massale koolstofopvang. Die piste tast evenwel mens en milieu onherroepelijk aan, zo toont nieuw onderzoek. ‘Kinderen die nu geboren worden zouden 25 procent meer extreme hittegolven meemaken’, concludeert klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB).

En als we het klimaatdoel om de opwarming onder 1,5 graden te houden nu eens via een omweg halen? Die optie krijgt steeds meer aandacht nu de opwarming van de aarde zeer wellicht volgend decennium boven die 1,5 graden uitkomt.

Want de uitstoot blijft stijgen. De meeste klimaatmodellen en economische scenario’s gaan nu uit van een tijdelijke overschrijding of overshoot. Daarbij souperen we ons koolstofbudget op: de hoeveelheid CO 2 die we nog maar mogen uitstoten willen we niet boven de 1,5 graden opwarming uitkomen. Dat maken we daarna goed door massaal veel CO 2 uit de atmosfeer op te vangen en te bergen. Zo zou de opwarming tegen eind deze eeuw dan toch op 1,5 graden moeten stabiliseren.

Die piste is aantrekkelijk want ze vergt op korte termijn minder inspanningen en kosten. Zeker voor opkomende landen, die de middelen niet hebben om zeer snel en zeer massaal in te zetten op niet-fossiele alternatieven, speelt dat mee.

“En grote spelers in de fossiele industrie zetten hier op in om te kunnen doorgaan met hun activiteiten”, zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery (VUB). Maar wetenschappers waarschuwen dat dit scenario neerkomt op ernstige en soms onomkeerbare klappen voor mens, natuur en economie.

Dat toont nieuw onderzoek in vakblad Environmental Research Letters. Het vergelijkt een scenario met zo goed als geen overschrijding van het koolstofbudget (met 50 gigaton CO 2 , iets meer dan de jaarlijkse uitstoot, BD) en één met een significante overschrijding, namelijk met 700 gigaton.

Vijf keer meer hittegolven

Het maximale temperatuurverschil tussen die twee scenario’s doemt op in 2065: gemiddeld 1,45 graden opwarming in het minimale scenario en 1,80 graden in het overshoot-traject. “Dat verschil lijkt zeer klein”, zegt professor Thiery, die meewerkte aan het onderzoek. “Toch blijken de gevolgen erg groot.”

Zo komt uit nieuwe berekeningen van Thiery naar voren dat kinderen die nu geboren worden in dit overshoot-scenario, in hun leven vijf keer meer aan zware hittegolven worden blootgesteld in vergelijking met hun grootouders. Overschrijden we het koolstofbudget nauwelijks, dan is dat vier keer meer.

“Het betekent dus 25 procent meer blootstelling aan extreme hitte voor deze mensen, die toevallig in de periode zouden leven waarin de wereld de klimaatafspraken niet nakomt”, zegt Thiery. “Later zou dat weer goed kunnen komen. Maar voor deze generatie betekent het meer miskramen, meer sterfte en andere gezondheidsrisico’s.”

Ook economisch is er op het einde van de rit een verlies “Het globale bruto nationaal product zou tegen 2100 met 8,3 procent zijn afgenomen door de hogere temperaturen”, zegt Nico Bauer, hoofdauteur en econoom (Potsdam Instituut voor Onderzoek naar Klimaatgevolgen). In het minimale scenario is het verlies 5,9 procent.

Ontwikkelingslanden en opkomende landen delen zwaarder in de klappen. “Niet-OESO-landen verliezen in het overshoot-traject 0,8 procent meer van hun bnp dan het wereldwijde gemiddelde”, zegt Bauer. “Dat komt vooral doordat rijkere noordelijke landen eerst nog wat voordeel hebben bij een warmere temperatuur terwijl vooral tropische niet-OESO landen nu al oververhit zijn.”

Onomkeerbaar

In de natuur laten de extra CO 2 en opwarming zich vooral voelen in en aan zee. Doordat de oceanen meer zouden opwarmen en gletsjers en ijskappen meer zouden smelten, betekent de overshoot-piste 3,6 centimeter extra zeespiegelstijging tegen 2100. En die stijging blijft nadien doorgaan, zelfs wanneer de opwarming tot anderhalve graden is gestabiliseerd. “Hoe warmer, hoe sneller de zeespiegel stijgt. Dus als je een overshoot toelaat, gaat het in die periode harder, en die extra stijging maak je nooit meer ongedaan”, zegt professor glaciologie Philippe Huybrechts (VUB).

Die 3,6 centimeter kan futiel klinken. “Maar in de klimatologie hanteren we de vuistregel dat één centimeter zeespiegelstijging betekent dat één miljoen mensen moeten verhuizen”, zegt Thiery.

De extra CO 2 die oceanen zouden opnemen zorgt ook voor meer verzuring, en daardoor krijgen koralen het moeilijker om skeletten te vormen. Dat potentieel zakt in het overshoot-scenario tegen 2065 tot 50 procent van wat het ooit was. Dat is 10 procent meer dan in het minimale scenario. Het betekent minder vis en visvangst.

“Je duwt de koralen over de afgrond en dat is onomkeerbaar”, zegt Thiery. “Dat geldt ook voor de extra smelt van de Groenlandse ijskap. Die blijft intact omdat ze hoog is en in de koude luchtlagen zit. Wat wegsmelt komt niet meer terug. Overshoot is dus te mijden. Het is een vertragingsmanoeuvre dat afleidt van wat dringend nodig is, namelijk stoppen met fossiele brandstoffen verbranden.”