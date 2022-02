Meer laadpalen zijn broodnodig, maar wie gaat ze straks installeren?

Een elektrisch wagenpark kan niet zonder laadpalen. Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) wil de achterstand snel wegwerken, maar de sector vindt amper nog installateurs.

Vanaf 2026 moet de bedrijfswagen emissievrij zijn en vanaf 2029 kan je geen nieuwe diesel- of benzinewagens meer kopen. Dat betekent voor Vlaanderen dat er in 2030 naar schatting 900.000 tot zelfs 1,2 miljoen automobilisten moeten kunnen rekenen op een laadpaal, maar dat blijft de achilleshiel van de vergroening van het wagenpark. In Vlaanderen stonden eind vorig jaar 5.800 publieke laadpunten, in Brussel 944 en in Wallonië 500. Ter vergelijking: Nederland telt er 81.000.

Volgens Touring zal het aanbod aan publieke laadpalen een probleem worden wanneer de elektrische wagen geen luxeproduct meer is. “Niet iedereen heeft de middelen om een laadpaal thuis te plaatsen of op te laden in de kantoorparking”, stelt de mobiliteitsorganisatie, die een actieplan vraagt van de overheden.

De versnelling is momenteel in Vlaanderen al volop aan de gang, zegt mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld). Ze wijst erop dat er eigenlijk al 11.900 laadpalen zijn, waarvan de helft semipubliek. Het gaat dan over laadpunten bij supermarkten, kantoren of restaurants die minimaal tien uur per dag toegankelijk zijn. Het stappenplan voor de komende jaren is ook al uitgetekend: 22.000 extra laadpunten de komende twee jaar, waarvan 10.000 volledig publiek in stads- en dorpskernen. Tegen 2030 ligt de lat op 100.000.

“In de praktijk beweegt er echter niks op vlak van openbare aanbestedingen”, zegt Bart Massin van sectorfederatie EV Belgium. In tegenstelling tot de grote vraag vanuit de privésector en particulieren naar laadinfrastructuur - want fiscaal gunstig - blijft een spreidingsplan in residentiële buurten volgens hem uit. De zogenaamde ‘potentieelkaarten’, een leidraad voor lokale besturen voor geschikte locaties, waren eind vorig jaar beloofd maar zijn nu pas rond. In mei zouden de aanbestedingen starten.

“Onze sector is nu al grotendeels verzadigd”, zegt Massin. De vraag is dus niet het probleem, wel het tekort aan technisch geschoolde profielen. Iedereen vist in dezelfde - nagenoeg lege - vijver, zegt Massin. “Ook de zonnepanelen doen het vandaag weer ongelofelijk goed door de hoge energieprijzen, daar zal de komende jaren eveneens veel werk zijn. Er zijn duizenden elektriciens nodig, maar die zijn er simpelweg niet.”

Peeters maakt zich dan wel sterk dat elke Vlaming met een elektrische wagen straks een laadpunt binnen de 250 meter rond zijn woning zal kunnen aanvragen, de vraag is dus of er een installateur beschikbaar zal zijn. Vooral in steden, waar mensen vaak niet over een eigen garage of oprit beschikken, zou dat problemen kunnen geven.

Spanningsveld

Een stad zoals Mechelen probeert het wel creatief aan te pakken, onder meer via een nieuw type laadpaal die tegen de voorgevel bevestigd is en waarbij de laadkabel boven het voetpad hangt. Zo wordt het euvel van de garage of oprit omzeild, maar Massin, betrokken bij het project, zegt ook: “Het sociale wordt daarbij weleens uit het oog verloren. Die plaats voor de deur blijft publiek domein, iedereen kan er parkeren. Dat zou wel eens een heleboel burenruzies kunnen geven.”

Massin verwacht dat het spanningsveld nog wel even uitblijft, omdat het brede publiek “pas midden 2023 in de richting van een elektrische wagen geduwd wordt door het fiscale plaatje”. Volgens mobiliteitsprofessor Peter Van den Bossche (VUB) zullen de grote getallen dan ook vanzelf tot “een shift in mentaliteit leiden”.

Hij ziet vooral nog een aantal uitdagingen voor het distributienet. Vooral in bepaalde zones in Brussel, maar ook op andere locaties, laat het net geen laadinfrastructuur toe. “Dat zijn echter geen fundamentele problemen, hoe dan ook moet je daarop ingrijpen”, zegt Van den Bossche. Een gebrek aan stroom zou volgens Fluvius alvast geen probleem zijn, het huidige investeringsprogramma gaat sowieso al uit van 1 miljoen elektrische wagens in Vlaanderen tegen 2030.