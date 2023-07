Meer dan 50 walvissen spoelen aan op Schots strand, maar één dier kan gered worden

Reddingswerkers werden zondagochtend opgeroepen na een melding van tientallen gestrande dieren op het strand Traigh Mhor, op het Schotse eiland Lewis. Het gaat over 55 grienden, bevestigt de Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS), zowel volwassenen als kalveren. Grienden zijn kleine walvissen die worden gerekend tot de familie van de dolfijnen.

Eenmaal aangekomen op het strand, merkten de reddingswerkers dat er nog maar 15 grienden in leven waren. De liefdadigheidsinstelling British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) probeerde twee van de actievere walvissen, die nog net in het water lagen, weer in de zee te trekken. Daardoor kon nog één walvis gered worden. De andere strandde opnieuw en stierf later.

Zondagnamiddag werd in overleg met dierenartsen, de kustwacht en reddingswerkers uiteindelijk besloten om de overgebleven grienden te euthanaseren om welzijnsredenen. Door het ondiepe strand en de ruwe golven was het niet veilig om de overgebleven dieren vlot het water in te trekken. “Een trieste uitkomst voor deze groep en duidelijk niet de uitkomst waar we allemaal op hoopten.”

Dodelijk groepsgevoel?

Het is niet helemaal duidelijk waarom de groep walvissen gestrand is, maar reddingswerkers denken dat de dieren in de problemen kwamen nadat ze een van de vrouwtjes in de groep hadden gevolgd. Dat vrouwtje was mogelijk zwanger. Grienden staan bekend om hun sterke sociale banden, klinkt het nog. “Dus als één walvis in de problemen komt en aanspoelt, volgt de rest vaak.”

SMASS gaat de walvissen nu verder onderzoeken om te achterhalen wat er juist gebeurd is.