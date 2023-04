Massaontslag in Europa blijkt voor techreuzen nog niet zo eenvoudig

Google ontsloeg de afgelopen periode wereldwijd 12.000 mensen, Amazon 27.000 – voor het overgrote deel in de Verenigde Staten. Werknemers zijn hier relatief goed beschermd, hoewel het ook voor hen onzeker is of ze op de lange termijn nog werk hebben.

In Europa en het Verenigd Koninkrijk werken meer dan 170.000 mensen voor Amazon, Alphabet en Meta. In Frankrijk en Duitsland, waar de ontslagregels het strengst zijn in Europa, is Google in onderhandeling met de betreffende ondernemingsraden. Het bedrijf is hier bij wet verplicht met zo’n raad te onderhandelen voor ze mensen kunnen ontslaan – een proces dat lang kan duren.

In Frankrijk probeert Google mensen vrijwillig te laten vertrekken met gulle vertrekregelingen. Amazon zou hoger geplaatste werknemers hier bij vertrek een volledig jaarsalaris en nog wat bonussen aanbieden. Volgens ingewijden worden Googlewerknemers in Frankrijk en Duitsland het minst getroffen door de ontslaggolf, of zelfs helemaal niet. Bij Amazon Duitsland zouden proefperiodes niet worden verlengd, en worden ook daar voorstellen gedaan voor vrijwillige vertrekregelingen. In Luxemburg krijgen vertrekkende Amazonwerknemers per gewerkt jaar een maand extra salaris uitgekeerd, plus een wettelijk bepaalde vergoeding. Hier konden werknemers ook intern verder solliciteren.

'Waar mensen voor kunnen vechten’

In het VK zijn de ontslagregels soepeler dan in Europa. Er zullen bij Google in de rest van Europa zo’n 500 tot 8.000 mensen moeten vertrekken. Werknemers krijgen een ontslagvergoeding, maar het aantal arbeidsplaatsen dat moet verdwijnen is niet onderhandelbaar. Volgens de voorzitter van de vakbond, Matthew Waley, probeert Google alleen te doen wat minimaal bij wet verplicht is.

Ondertussen hebben vakbonden bij Google een internationale ondernemingsraad opgezet voor EU-landen, plus het VK en Zwitserland. Naar verwachting is de raad, die zetelt in Dublin, over zes maanden operationeel en kan het bij toekomstige onderhandelingen een collectief geluid laten horen. Door de raad zal Google werknemers nu in ieder geval vroeger op de hoogte moeten stellen van toekomstige reorganisaties. Volgens Parul Koul, voorzitter van de Alphabet Workers Union en werkzaam bij Google in New York, is het voor Amerikanen inspirerend om te zien “hoe dingen elders geregeld zijn, en waar mensen dus voor kunnen vechten”.

Hoewel werknemers in Europa grotendeels beter beschermd zijn tegen een plotseling ontslag, liggen de salarissen in de VS een stuk hoger. Volgens Bloomberg verdienen software-ingenieurs – mensen die software bouwen – bij Amazon, Alphabet en Meta in het VK vaak de helft van hun Amerikaanse collega’s.