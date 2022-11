Massa-ontslag bij Twitter leidt tot zorgen, ook bij de adverteerders die Musk hard nodig heeft

Vrijwel direct na zijn aantreden ontsloeg Elon Musk de helft van het personeel bij Twitter. Wat zijn de gevolgen voor gebruikers? En waarom ontslaan ook andere techbedrijven de laatste tijd zoveel medewerkers?

Hoe staat het ervoor bij Twitter?

Zakenman Elon Musk zette deze week het mes in personeelsbestand van het sociale medium waar hij sinds kort eigenaar van is en tevens de dagelijkse leiding heeft. Een bot en koud mes, welteverstaan: maar liefst de helft van de 7.500 medewerkers is ontslagen. Dat ging per mail, al konden sommigen al niet meer inloggen op hun werkaccount voordat ze een bericht hadden gekregen. The New York Times beschrijft zelfs hoe iemand midden in een videovergadering uit de systemen werd gegooid. Sommige weggestuurde medewerkers zijn naar de rechter gestapt om Musks bruuske handelswijze aan te vechten.

Well this isn’t looking promising. Can’t log into emails. Mac wont turn on.



But so grateful this is happening at 3am. Really appreciate the thoughtfulness on the timing front guys.



Meanwhile to everyone else at Twitter, you’re the best ❤️ #OneTeam pic.twitter.com/iWyAPeURcm — Chris Younie (@ChrisYounie) 4 november 2022

Waarom leiden deze ontslagen tot zorgen over Twitter?

Ook al heeft elke organisatie ongetwijfeld werknemers die kunnen worden ontslagen zonder dat het grote gevolgen heeft, een ander verhaal is de helft van je werknemers ontslaan. Het kan niet anders dan dat zo’n drastische verkleining gevolgen heeft. Bijvoorbeeld voor de beveiliging tegen hacks en datalekken.

Er waren al signalen dat die te wensen over liet: zo nam het platform in 2020 Peiter Zatko aan als cyberveiligheidsexpert, nadat de accounts van honderden beroemdheden waren gehackt. Hij moest orde op zaken stellen, maar werd dit jaar alweer weggestuurd, waarna hij in het Amerikaanse Congres verklaarde dat de staat van Twitters beveiliging in zijn ogen abominabel is. De vrees is dat de veiligheidssituatie verslechtert als minder personeel zich ermee bezighoudt.

Verder zijn de teams die zich bogen over mensenrechten en ethisch gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie vrijwel geheel ontslagen, aldus een voormalige medewerkers van deze teams. In combinatie met het inperken van de moderatieteams, die toezien op de inhoud van de berichten op het platform, voedt dit het idee dat onder Musk desinformatie, haat en opruiing veel meer ruimte krijgen op Twitter.

Yesterday was my last day at Twitter: the entire Human Rights team has been cut from the company.



I am enormously proud of the work we did to implement the UN Guiding Principles on Business & Human Rights, to protect those at-risk in global conflicts & crises including Ethiopia, — Shannon Raj Singh (@ShannonRSingh) 4 november 2022

Musk zelf hamert erop dat het sociale medium scherp blijft op de inhoud van zijn platform. Toch vertrouwt een groeiende groep bedrijven hem niet, van autofabrikant Audi tot farmaceut Pfizer: zij stoppen met adverteren op Twitter, in elk geval tot ze een beter beeld hebben van de toekomst van het platform.

Dit is een probleem voor een bedrijf dat 90 procent van zijn inkomsten uit advertenties haalt. Er is al sprake van een ‘enorme daling van omzet’, gaf Musk vrijdag zelf toe. Volgens Musk verliest zijn platform 4 miljoen dollar (ruim 4 miljoen euro) per dag en zijn de massaontslagen daarom onoverkomelijk.

Maar was het nodig zo veel mensen te ontslaan?

Duidelijk is dat Twitter sowieso was overgegaan tot grootschalige ontslagen, onthulde The Washington Post twee weken geleden. Volgens de plannen zou het om een kwart van het personeel zijn gegaan – uitzonderlijk, maar een stuk minder dan Musk heeft ontslagen.

Twitter zat voor Musks overname al in zwaar weer. De omzet van het bedrijf bleek bij de laatste kwartaalcijfers gedaald. Uit een intern onderzoek, ingezien door persbureau Reuters, blijkt dat het platform steeds minder interessant wordt voor adverteerders door een afname in het aantal ‘zware’ gebruikers. Aan deze groep Twitteraars, die verreweg de meeste tweets versturen, valt ook het meest te verdienen met advertenties.

Kampen andere techbedrijven ook met problemen?

Zeker. Zo kondigden ook vervoersdienst Lyft en Stripe, groot geworden met betaalsoftware, deze week ontslagen aan. Respectievelijk gaat het om 700 en zo’n 1.000 mensen, in beide gevallen meer dan eentiende van het personeelsbestand. Techreus Amazon stopt een aantal maanden met het aannemen van nieuwe mensen, werd donderdag bekend.

Ook Meta, het moederbedrijf van onder meer Facebook en Whatsapp, probeert de kosten met minstens 10 procent terug te dringen door onder meer personeel te ontslaan, meldde The Wall Street Journal in september. Microsoft, Spotify, Uber, Alphabet (het moederbedrijf van Google): allemaal stuurden ze onlangs mensen weg of besloten ze minder personeel aan te nemen dan gepland.

De problemen waar de bedrijven mee kampen zijn overal verschillend, maar de techsector als geheel kampt ook met enkele tegenslagen. Tijdens de eerste anderhalf jaar van de pandemie richtte de wereld zich noodgedwongen tot allerlei digitale diensten en communicatiemiddelen, met ongekende groeicijfers tot gevolg. Met het eindigen van de lockdowns eindigden ook de gouden twee jaar voor deze bedrijven.

De hoge inflatie en een onvoorspelbare oorlog in Oekraïne maken investeerders intussen huiveriger, terwijl adverteerders minder scheutig zijn door alle economische onzekerheid. Patrick Collison, topman van Stripe, schreef donderdag in een bericht aan zijn staf over de ontslagen dat hij te veel mensen had aangenomen tijdens de pandemie: ‘We waren te optimistisch.’