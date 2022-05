Marsrover Curiosity maakt eigenaardige foto van ‘deuropening’ op rode planeet

NASA heeft het beeld enkele dagen geleden vrijgegeven. Meteen volgden vragen die op hun beurt verspreid werden via sociale media. Of de rotsformatie in beeld niet verdacht sterk lijkt op een deur? En of enkele Martiaanse bewoners zich misschien schuilhouden achter deze deur?

Er wordt (gelukkig) ook een meer geloofwaardige uitleg geopperd: wellicht is de rotsformatie het gevolg van een Marsbeving (of twee). Daardoor kan een deel van de rots afgebroken zijn, waarna de opening is ontstaan. Bovendien is de ‘deuropening’ misschien helemaal niet zo groot. Al ziet de opening er op het beeld uit alsof er een mens door kan lopen, het is best mogelijk dat ze in werkelijkheid slechts enkele centimeters groot is. (HLN)