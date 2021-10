Marsrobot Perseverance bevestigt vermoedens rond landingsplaats: krater was ooit een meer

In februari streek de verkenner neer in de Jezerokrater. Die was uitgekozen vanwege het vermoeden, aan de hand van observaties van rond de Rode Planeet draaiende sondes, dat daar drie miljard jaar geleden een uitgestrekt meer was, gevoed door een rivier.

Een hoge rotspartij, met gelaagde afzettingen van sedimenten in de verte, die een overblijfsel markeren van een oude, lang verdwenen rivierdelta in de Jezerokrater. Beeld Via REUTERS

Nog voor de jeep begon te rijden stuurde hij opnames door waaruit bleek dat die veronderstelling klopte. "Zonder maar gelijk waar naartoe te rijden, was de jeep in staat een van de grote onbekenden te ontrafelen, met name of de krater ooit een meer was", zei co-auteur van de studie Benjamin Weiss van het Massachusetts Institute of Technology, en geciteerd door Space.com. "Tot we er effectief landden en bevestigden dat het (ooit) een meer was, was het altijd een vraagteken."

Het meer werd trouwens via een delta door een rivier gevoed, bevestigde de Perseverance.