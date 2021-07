Lucasfilms neemt deepfake-maker aan die Luke Skywalker fixte in The Mandalorian

Fans van The Mandalorian haalden collectief hun wenkbrauwen op op het moment dat Luke Skywalker seizoen twee van de serie binnenstapte. Zonder te veel spoilers te geven is er een jonge Luke Skywalker te zien, een computergegenereerd verjongde versie van acteur Mark Hamill. Veel fans vonden dat Skywalker er nep uitzag.

YouTuber Shamook was van mening dat hij het beter kon en maakte een deepfake van de scene, op basis van oude beelden van Mark Hamill. De video is ten tijde van schrijven meer dan twee miljoen keer bekeken en het leverde Shamook een nieuwe baan op. Hij is aangesteld als senior facial capture artist bij Lucasfilms/ILM.

In een reactie onder een recente video zegt Shamook dat hij geen tijd meer heeft gehad voor zijn YouTube-content omdat hij een nieuwe baan heeft bij de Star Wars-studio en het beroemde special-effectsbedrijf Industrial Light and Magic.

IndieWire heeft het binnenhalen van Shamook bevestigd gekregen door ILM. Een woordvoerder zegt daarbij dat ILM altijd op zoek is naar getalenteerde artiesten en dat het bedrijf de laatste jaren veel tijd heeft geïnvesteerd in machinelearning en kunstmatige intelligentie voor special effects.

Shamook maakte de deepfake van Luke Skywalker in vier dagen. Hij gebruikte daarvoor opensource deepfake-tool DeepFaceLab. Hij trainde het algoritme met oude beelden van Mark Hamill. Hij zegt daarbij dat hij vrij weinig kon doen aan het verbeteren van de animatie en het synchroniseren van de mond. Daarvoor zou hij het oorspronkelijke beeld moeten hebben van de acteur die Skywalker in de nieuwe opnames van The Mandalorian speelde, voor zijn hoofd met CGI vervangen was. En hij moest de video even snel maken voor zijn kerstvakantie, dus hij was zelf niet “100 procent tevreden met de kwaliteit”. Desondanks leverde het hem de baan op.

Shamook is een van de grootste deepfake-YouTubers van het moment. Hij maakte onder andere een deepfake van Harrison Ford in de Solo-film, van Mel Gibson in Mad Mad: Fury Road en een verbeterde Tarkin en Leia in Rogue One. Shamook is niet de enige die met deepfake-technologie aan de slag ging om de scène van Luke Skywalker te verbeteren. Ook filmmakerscollectief Corridor Digital deed een poging. Die makers vervingen daarbij de body double van Skywalker uit het origineel met een andere acteur, om zo het probleem op te lossen waar Shamook tegenaan liep.

Let op: deze video is een spoiler voor seizoen 2 van The Mandalorian.