Lekker glibberig en altijd in vorm: ode aan de regenworm

Regenwormen hebben als ‘biobouwers’ een grote invloed op hun omgeving. Ze zijn extreem nuttig, je kunt er bijna niet genoeg van in de grond hebben zitten. Hieronder leggen we uit hoe dat zit. Maar we beginnen met iets anders.

De klanken van ‘I’m So Excited’ van The Pointer Sisters galmen over het grasveld. Rood-witte afzetlinten begrenzen vierkante stukken grond. Een bont gezelschap van deelnemers staat gespannen in de startblokken. Dan, om klokslag halfvijf ’s middags, klinkt het startsignaal.

Drie vrouwen in een regenwormpak proberen te ontkomen aan hun mannelijke teamgenoten, die zich als vogel hebben verkleed. Zogenaamde buitenaardse wezens bewegen hun zilveren vleugels sierlijk op en neer. Dames in felgekleurde trainingspakken dansen op hits uit de jaren 80.

Dit is het strijdtoneel van de vijfde editie van het Wageningse kampioenschap wormen vangen. De wedstrijd is overgewaaid uit Engeland en heeft een simpel opzet: dertien teams proberen in een halfuur tijd zo veel mogelijk regenwormen uit de grond te lokken.

Het gebruik van chemicaliën, elektriciteit of water is ten strengste verboden. Dus wenden alle deelnemers zich tot de enige techniek die wel is toegestaan: het veroorzaken van trillingen in de grond. Er blijken heel wat manieren te zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Eén team heeft een ingenieuze constructie gemaakt die bestaat uit een houten plank met daaronder metalen platen die in de aarde steken. De mannen bewegen de plank zo snel mogelijk heen en weer, maar de regenwormen blijven in de bodem.

Andere teams gooien hun lichaam in de strijd: ze springen, dansen en stampen erop los. Zo hebben medewerkers van het Louis Bolk Instituut, een kennisorganisatie voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid, een sportschool nagebouwd. Ze doen jumping jacks en squats en schreeuwen elkaar bemoedigend toe.

Bloedserieus

De sportmethode is, zeggen de onderzoekers met een glimlach, “nog niet wetenschappelijk bewezen”. Daarom hebben ze voor de zekerheid ook een mestvork en een schep meegenomen. Ook op andere veldjes wordt dit traditionele wormenvanggereedschap veelvuldig gebruikt.

De achterliggende gedachte van alle technieken: door de grond te laten trillen denken de wormen dat het regent, waardoor ze massaal omhoogkomen. Niet, zoals vaak gedacht, omdat ze onder de grond zouden verdrinken, maar wel omdat ze zich boven de grond naar een andere plek kunnen verplaatsen. Dat is niet mogelijk bij droog weer, want wormen drogen snel uit.

Hoogleraar bodembiologie Jan Willem van Groenigen van Wageningen Universiteit is de initiatiefnemer van het kampioenschap. Hij noemt de wedstrijd ‘tamelijk ­ludiek’, met prijzen voor wie de meeste wormen vangt, de mooiste outfit en de ­origineelste tactiek. Maar als het over de regenworm gaat, is Van Groenigen bloed­serieus. “Regenwormen zijn ongelooflijk belangrijk voor het functioneren van de ­bodem.”

Zelfs een wormenfanaat als Van Groenigen moet toegeven dat micro-organismen zoals bacteriën en schimmels het allerbelangrijkst zijn voor de bodem. Zij breken organisch materiaal, zoals dode bladeren, af zodat voedingsstoffen vrijkomen. Planten gebruiken die voedingsstoffen om te groeien.

Maar, zo zegt Van Groenigen, regenwormen staan in de ranglijst van belangrijke ­bodemorganismen op de tweede plaats. ­Justine Lejoly, bodemonderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Ecologie, beaamt dat. Zij omschrijft regenwormen als “biobouwers”: dieren met een enorme invloed op hun omgeving.

De regenworm vervult drie belangrijke functies. Allereerst helpen regenwormen ­micro-organismen bij het verteren van organisch afval. Ze trekken bijvoorbeeld blaadjes vanaf het grondoppervlak de bodem in en breken die af tot kleine stukjes, die microben makkelijker kunnen verteren. Ook bevatten de darmen van regenwormen een bijzonder slijm dat microben actiever maakt.

Mond Gebruiken regenwormen om zich door de aarde heen te eten. Ze kunnen er ook blaadjes mee naar beneden trekken. Vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen Regenwormen zijn hermafrodiet, maar hebben wel een andere regenworm nodig om mee te paren. Zadel Scheidt slijm uit waarin eicellen en zaadcellen samenkomen na de paring. Segmenten Regenwormen kunnen uit meer dan 100 segmenten bestaan. Borstelhaartjes De segmenten, behalve het eerste en laatste segment, bevatten borstelhaartjes die helpen bij de voort- beweging. Huid Regenwormen hebben geen longen, maar halen adem via de huid. Anus Het uiteinde van het spijsverteringskanaal.

Ten tweede maken regenwormen fosfaat vrij uit de bodem. Onze grond zit vol met deze belangrijke voedingsstof, maar het meeste fosfaat zit vast aan bodemdeeltjes en is daardoor niet beschikbaar voor planten. Wanneer regenwormen bodemdeeltjes opeten, vindt een chemische reactie plaats in hun darmen, waardoor het fosfaat loskomt. Het gevolg: in wormenuitwerpselen is tijdelijk honderd tot duizend keer zoveel fosfaat beschikbaar als in bodems met weinig ­beschikbaar fosfaat.

Ten slotte zorgen regenwormen voor een ideale bodemstructuur. Door hun talrijke tunnels komt er voldoende water en zuurstof in de bodem en is de aarde lekker luchtig. Deze omstandigheden zijn “essentieel voor al het leven onder de grond”, aldus ­Lejoly.

Daarmee zijn wormen ook belangrijk voor het leven boven de grond. Planten zijn bijvoorbeeld afhankelijk van hun wortels en die groeien beter in een luchtige aarde. Hoe meer plantenwortels, hoe meer plantenmassa, dus hoe meer planteneters kunnen overleven.

1 2 Typen regenwormen 10 cm In Nederland zijn ongeveer 25 soorten regenwormen gespot. Wetenschappers onderscheiden drie typen regenwormen 1 Strooiseleters Woongebied: in de strooisellaag op de grond Eten: verse blaadjes Kleur: rood/paars 2 3 Bodemeters (endogene wormen) Woongebied: in horizontale gangen net onder de grond Eten: bodemdeeltjes en organisch materiaal dat al wat verteerd is Kleur: grijs/bleek 3 Pendelaars Woongebied: in verticale gangen, tot 3 meter diep Eten: verse blaadjes die ze vanaf de grond naar beneden trekken Kleur: rode/paarse kop, grijze achterkant 10 cm

Na dertig minuten zwoegen leveren de deelnemers in Wageningen hun potje met regenwormen in. Het tellen kan beginnen. Met een pincet verplaatsen de juryleden elke ­regenworm voorzichtig van het ene naar het andere bakje.

De jury komt vooral de Aporrectodea caliginosa tegen, de gewone grauwworm. De gewone grauwworm is een bodembewoner: hij graaft zijn gangen net onder de grond en eet organisch materiaal dat al deels verteerd is. Hij kruipt nauwelijks naar boven en heeft daarom geen pigment nodig om zich te beschermen tegen de zon. Als gevolg daarvan is de gewone grauwworm bleek van kleur.

Hotel Caliwormia

Ondertussen neemt hoogleraar Van Groenigen een groepje geïnteresseerden mee naar de rand van de universiteitscampus. Hij vertelt hoe een student ooit onderzoek wilde doen naar allerlei soorten regenwormen. Ze reed het hele land door om de dieren te verzamelen, maar een paar dagen voor het experiment overleden alle wormen van een aantal soorten. “Toen dacht ik: we hebben een wormenhotel nodig”, aldus Van Groenigen.

Dat wormenhotel (Hotel Caliwormia) is in ontwikkeling. De faciliteit bestaat uit vijftien ‘kamers’: stukjes grond die elk bedoeld zijn voor één soort regenworm. Het is nadrukkelijk een hotel en geen dierentuin, want de wormen kunnen met een beetje moeite in en uit de verblijven kruipen.

De wormen die vandaag zijn gevangen, zullen in het wormenhotel worden gezet. Als ze daar blijven zitten en zich vermenigvuldigen, kunnen onderzoekers in de toekomst makkelijker wormen verzamelen voor hun experimenten.

In Wageningen doen ze onder meer onderzoek naar een innovatieve methode om regenwormen te gebruiken om CO2 uit de lucht te halen. “Het is een heel maf idee, maar juist daarom zo leuk”, vertelt Van Groenigen ­enthousiast.

Het proces is gebaseerd op het natuurlijk verweren van bepaalde rotsen, zoals basalt en olivijn. Tijdens deze afbraak nemen de rotsen CO2 op. Uit eerder onderzoek is al gebleken dat bepaalde organismen dat proces kunnen beïnvloeden.

Van Groenigen en zijn collega’s proberen de afbraak van de mineralen te versnellen in bioreactoren met regenwormen. Als het werkt, kunnen die bioreactoren helpen in de strijd tegen klimaatverandering. “Maar”, zo nuanceert Van Groenigen, “dat is een stip aan de horizon.”

Voor het zover is, zullen er nog een hoop regenwormen nodig zijn. De toekomst van wormen vangen blijkt niet in verkleedpartijen, sportsessies of ingewikkelde bouwwerken te liggen. Een vrij onopvallend team vol Britten ving de meeste wormen, met behulp van een mestvork. “We zijn heel verrast!”