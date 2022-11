Laten we het Twitter van Elon Musk massaal vallen voor Mastodon? ‘Vergelijk het met ruzie met je cafébaas’

Nu Elon Musk Twitter heeft overgenomen, dreigen veel gebruikers ermee over te stappen naar het alternatieve Mastodon. Heeft dat kans op slagen? ‘Om succesvol te zijn, moet heel je sociaal netwerk mee verhuizen’, zegt Rob Heyman (Imec/SMIT-VUB) van het Vlaams Kenniscentrum voor Data en Maatschappij.

Wat is Mastodon precies?

Heyman: “Mastodon is familie van de ‘Facebook-killers’: socialemediaplatformen die als alternatief voor Facebook werden ontwikkeld, omdat ze niet aan een centraal-kapitalistisch businessmodel kunnen bezwijken. Facebook en Twitter doen alles centraal. Alles zit op één platform en ze verkopen gegevens in ruil voor bijvoorbeeld advertentie-inkomsten. Bij Mastodon is er geen centrale server in handen van één bedrijf, maar verschillende vrijwilligers of organisaties hosten verschillende servers.

“Verder is Mastodon grotendeels hetzelfde als Facebook of Twitter: het is een platform waar je mensen kunt volgen, van wie je dingen ziet verschijnen in je feed. Het probleem van die decentrale servers is dat er heel veel kleine community’s zijn, zoals op Reddit. Op Twitter of Instagram kun je iederéén volgen. Bij Mastodon moet je een server, een community kiezen. En je moet je dus op verschillende community’s, op verschillende kleine ‘Twitters’ of ‘Facebookjes’ abonneren: specifieke community’s rond speciale regio’s of thema’s.”

Gaat iedereen dan overschakelen op Mastodon?

“Twee jaar geleden leek het even alsof iedereen van WhatsApp ging overschakelen op Signal. Maar om succesvol te zijn, moet heel je sociaal netwerk mee verhuizen. Vergelijk het met een café waar je ruzie hebt met de cafébaas. Dan ga je naar het volgende café, maar de vraag is: gaan je vrienden mee? Op dat vlak zijn Facebook, Instagram en Twitter iets praktischer: iedereen zát daar al, dat maakt het aantrekkelijk.”

Bij Signal is die grote verhuis uiteindelijk nogal tegengevallen.

“We zijn toen teruggetrokken door ons eigen netwerk. We kunnen idealistisch zijn, maar als te weinig mensen meegaan, moet je terugplooien. Ik heb zelf ook Signal geïnstalleerd, maar ik gebruik nog altijd WhatsApp. Omdat er nog altijd mensen zijn die mij via die weg contacteren. Ik wil bereikbaar blijven: dat is een heel pragmatische houding.

“Dat zal hier ook spelen, tenzij we alle BV’s en influencers in één grote, gecoördineerde pr-campagne krijgen. Dat is moeilijk. Maar als iedereen daar tezamen zijn schouders onder zet, kan het wel aanslaan. Content is het belangrijkste: 90 procent van de mensen op Twitter zijn lurkers (gebruikers die weinig zelf plaatsen en veel volgen, JL). Dus je moet vooral die 10 procent aan content providers mee krijgen.

“Twitter heeft ook niet zo’n stabiele gebruikersbasis als bijvoorbeeld Instagram, dat door heel veel mensen dagelijks wordt gebruikt. Twitter is nog op zoek naar een businessmodel. Drie jaar geleden draaiden ze nog niet break-even. Als je ziet hoe MySpace op de fles is gegaan toen Facebook opkwam, kan ook Twitter de doodsteek krijgen. Als het aantal monthly of daily active users afneemt, zakt ook de waarde van je aandelen en je reclame-inkomsten.”

Heeft Mastodon een verdienmodel?

“Mastodon is open source. Iedereen kan een server beginnen. Als De Morgen zijn lezers van Twitter wil wegtrekken, kan het zelf een De Morgen-server hosten. Die server moet je betalen, maar de code die erop staat is gratis en wordt geüpdatet door de Mastodon-community. Er is dus geen businessmodel en dat staat zelfs expliciet in de plannen: er mag geen exploitatie van persoonsgegevens zijn en er is geen sprake van reclame-inkomsten. Het draait op vrijwilligers en vrije bijdragen.”

Hoe ernstig is die belofte? Facebook wilde vroeger ook niet weten van advertenties.

“Dat klopt. Maar het verschil is dat niemand van Mastodon aan die verschillende servers kan. Elke server is totaal onafhankelijk. De mensen achter Mastodon hebben geen achterpoortjes waarlangs ze data kunnen doorsluizen naar een centraal platform. Dat maakt een verdienmodel per definitie onmogelijk.”