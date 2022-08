Kun je echt hoofdpijn krijgen van koolhydraten en suiker? ‘Eerder omgekeerd: migraine geeft je zin in snoep’

Hoofdpijn krijgen na het eten van suikerrijke voedingsmiddelen? Mensen die migraine hebben maken er dikwijls melding van, zegt neuroloog Peter Goadsby.

In tegenstelling tot de gewonere spanningshoofdpijn is migraine veel slopender, aldus specialist hoofdpijngeneeskunde Rashmi Halker Singh. Mensen met migraine hebben terugkerende aanvallen van matige of ernstige hoofdpijn, vaak vergezeld van symptomen zoals misselijkheid of lichtgevoeligheid. Maar veel mensen realiseren zich niet dat de hoofdpijn die ze hebben eigenlijk migraine is, zegt ze nog.

Recent onderzoek suggereert dat het waarschijnlijk niet de voedingsmiddelen zijn die migraine veroorzaken, maar dat het eerder de migraine is die mensen ertoe aanzet om bepaalde voedingsmiddelen te eten. Het bewijs hiervoor kan in de hersenen liggen.

Begrijp je aandoening

In het beginstadium van een migraineaanval – de zogenaamde voorgevoel- of prodroomfase, die enkele uren tot dagen voor de hoofdpijnfase kan beginnen – kunnen mensen symptomen ervaren als vermoeidheid, stemmingswisselingen, lichtgevoeligheid, spierstijfheid, geeuwen en toegenomen urineren, aldus Goadsby.

In deze periode, zo heeft hersenonderzoek aangetoond, wordt de hypothalamus geactiveerd, een gebied in de hersenen dat de honger regelt. Mensen krijgen daardoor trek in bepaalde voedingsmiddelen. Sommigen gaan dan hartige of zoute snacks eten, terwijl anderen hunkeren naar zoetigheden en chocolade.

Nadat ze hun honger hebben bevredigd en de hoofdpijnfase van de migraine begint, is het normaal dat mensen zich gaan afvragen of iets wat ze hebben gegeten heeft bijgedragen aan de pijn, zegt Halker Singh. “Maar het is ook mogelijk dat het verlangen naar chocolade eigenlijk het begin van de migraine was.”

Chocolade is een van de grootste triggers van migraine, wijst onderzoek uit, maar er is niet genoeg bewijs om te zeggen dat chocolade echt migraine kan veroorzaken. In het bovenstaande scenario zou de persoon waarschijnlijk sowieso hoofdpijn hebben gekregen. Dus als je trek hebt in iets lekkers tijdens de eerste stadia van hoofdpijn, is het prima om ervan te genieten.

Het is misschien ook een idee om, zodra je dat typische hongertje hebt gevoeld, de tijd tot aan de hoofdpijnaanval nuttig te besteden. Zet je medicijnen alvast klaar en overweeg of je niet vroeg je bed zult opzoeken, in plaats van een avondje uit te gaan. “Als je je aandoening beter begrijpt”, zegt Goadsby, “kun je je gedrag gaan aanpassen en misschien de hoofdpijnaanval verzachten of zelfs helemaal voorkomen.”

Insulinerespons

Voedingsmiddelen met veel suiker of geraffineerde koolhydraten kunnen ook de bloedsuikerspiegel laten pieken, wat kan leiden tot een buitenproportionele insulinerespons. Insuline helpt de bloedsuikerspiegel te reguleren, maar te veel insuline kan leiden tot reactieve hypoglykemie. Hoofdpijn is daarvan een van de symptomen, samen met een gevoel van zwakte, trillen, vermoeidheid en een licht gevoel in het hoofd.

Maaltijden overslaan en vasten zijn ook vaak gerapporteerde triggers van migraine. Dokter Halker Singh adviseert haar patiënten om regelmatig voedzame maaltijden te eten. Voldoende slapen, regelmatig aan lichaamsbeweging doen en stress leren beheersen kunnen ook helpen om hoofdpijnen te voorkomen.

Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt bij het begrijpen en behandelen van migraine, aldus nog Halker Singh. “Er zijn enorm veel nieuwe behandelingen, en we hebben mensen veel hoop te bieden.”

© The New York Times