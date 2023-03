Krijgen de oceanen eindelijk bescherming? Na 17 jaar onderhandelen is een VN-akkoord nu dichtbij

De vrije zee

Het is in zekere zin de erfenis van Hugo de Groot. De 17de-eeuwse Hollandse rechtsgeleerde formuleerde in 1609 het principe van de Mare Liberum, de vrije zee. Al het land op aarde mocht dan opgedeeld zijn in koninkrijken, vorstendommen en een enkele republiek, maar de zeeën en oceanen zijn van iedereen, en moeten voor alle landen vrij toegankelijk zijn om er te reizen, te vissen en (vooral) handel te drijven. Het werd een van de bouwstenen van wat we nu kennen als het internationaal recht.

Een prachtig idee, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de opkomst van de moderne wereldeconomie, maar dat ook een schaduwzijde had. Want als de volle zee, de ‘high seas’, van iedereen is, is ze in wezen van niemand, en daarmee wetteloos en onbeschermd. Dan hebben vreemde mogendheden, bedrijven en criminelen ruim baan op deze internationale wateren – tweederde van de oceanen – en liggen deze ‘global commons’ open voor allerlei vormen van roofbouw, misbruik en vervuiling.

De Mare Liberum is sinds de 17de eeuw wel enorm ingeperkt. Landen hebben territoriale zeeën (12-mijlszones) en exclusieve economische zones (200-mijlszones), sommige kuststaten hebben daarbuiten ook nog een continentaal plat, en er zijn internationale organisaties die scheepvaart, visserij en het diepzeemijnbouw reguleren. Maar de internationale gebieden ‘buiten nationale rechtsmacht’ zijn maar beperkt beschermd. Vooral handhaving is een probleem. En zo vissen diepzeetrawlers de oceanen leeg, gewoon omdat het kan. Aan deze ‘tragedy of the commons’ tracht een top van de Verenigde Naties in New York deze week wat te doen.

Een bultrug in de Indische Oceaan. Beeld Reinhard Dirscherl / Ullstein / Getty

De mensheid brengt de oceanen, hoe uitgestrekt en ogenschijnlijk onuitputtelijk ze ook zijn, nu al grote schade toe. Niet alleen door de zwaar gesubsidieerde industriële visserij, die legaal en illegaal veel meer vis vangt, met een onthutsende 40 procent bijvangst, dan natuurlijke aanwas kan compenseren. Ook vervuiling is een probleem, met plastic afval, chemicaliën, ongezuiverd rioolwater en uitgespoelde kunstmest, waardoor in zee zuurstofloze dode zones ontstaan. En dan is er de klimaatcrisis: opwarming en verzuring brengen koraalriffen en ongewervelde organismen in gevaar.

Het is een ecologische ramp in wording. De oceanen zijn cruciaal voor mens, plant en dier. Ze maken 95 procent van de biosfeer uit en zijn het belangrijkste levensondersteunende systeem van de planeet. Ze reguleren het wereldwijde klimaat en houden weersystemen in stand, nemen een kwart van de CO2-uitstoot op en produceren zuurstof – elke tweede ademteug die we nemen. En ze bezitten een enorme biodiversiteit die miljarden mensen voedt en die we grotendeels nog niet eens kennen.

Bescherming

Helaas is de bescherming van de oceanen niet navenant. Van de volle zee is (afhankelijk van de meetmethode) maar 1,5 tot 3 procent beschermd – als je de kustwateren meerekent iets meer dan 8 procent. Op de mondiale biodiversiteitstop COP15 in Montreal is in december vorig jaar evenwel afgesproken dat in 2030 minstens 30 procent van de aarde, land én zee, een vorm van natuurbescherming moet krijgen. En dus moeten er komende jaren heel wat zeereservaten worden opgezet, ook in internationale wateren waar alle landen samen de baas zijn.

Om die doelen van COP15 te halen, is een wereldwijd oceanenverdrag onontbeerlijk, zegt Jessica Battle van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Een raamwerk op basis waarvan landen kunnen samenwerken om in internationale wateren ‘mariene beschermde gebieden’ in te stellen. Bijvoorbeeld om visvangst te verbieden in voedselrijke hotspots van mariene biodiversiteit als de Costa Rica Thermal Dome of de Emperor Seamounts in de Stille Oceaan, of om scheepvaart te beteugelen langs de migratieroutes van kwetsbare walvissen. “Zonder zo’n juridisch mechanisme valt er op zee niets te beschermen”, aldus Battle.

Een illustratie hoe diepzeemijnbouw in zijn werk gaat. Beeld Naeblys / Alamy

De tijd dringt, niet alleen vanwege de overbevissing maar ook door de opkomst van de potentieel zeer schadelijke diepzeemijnbouw, de jacht op mangaanknollen en andere lucratieve onderzeese mineralen. De International Seabed Authority (ISA) gaf al zeker dertig exploratiecontracten uit, en eilandstaat Nauru heeft concrete plannen daartoe. In 2026 kan het al zover zijn. “De diepzeemijnbouw kan een grote bedreiging worden voor de biodiversiteit nog voordat we zelfs maar in staat zijn geweest te onderzoeken en te begrijpen wat er op de zeebodem leeft”, zei marien bioloog Simon Ingram van de Universiteit van Plymouth onlangs tegen persbureau AP.

Raamwerk voor verdrag

De speciale oceanenconferentie van de VN die sinds vorige week in New York bijeen is, de zogeheten Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ), werkt al sinds 2006 aan een overkoepelend, juridisch bindend internationaal verdrag over “de bescherming en het duurzaam gebruik van mariene ecosystemen op volle zee en de internationale zeebodem”. De conferentie is inmiddels aan zijn vijfde onderhandelingsronde toe, die mogelijk vrijdag tot een akkoord zal leiden.

Het zou een unieke stap zijn, zegt Erik Jaap Molenaar, vicedirecteur van het Netherlands Institute for the Law of the Sea (NILOS) aan Universiteit Utrecht. “Het huidige regime op zee is onderwerp- en sectorspecifiek. Je hebt talloze internationale organisaties die zich met scheepvaart, visserij en diepzeemijnbouw bezighouden of met een bepaalde regio, zoals het Noordpoolgebied. Maar dat zijn onafhankelijke intergouvernementele organisaties zonder onderlinge hiërarchie.” Het nieuwe verdrag moet dat coördineren, via diens Conference of the Parties (COP), die dat mandaat gaat uitvoeren. “Dat is echt iets nieuw.”

Protestactie tegen het enorme voormalige boorschip Hidden Gem dat voor diepzeemijnbouw kan worden gebruikt. Beeld Joris van Gennip

De noodzaak daartoe is evident. “Stel dat de ene organisatie besluit een beschermd gebied voor diepzeekoralen in te stellen, met een verbod op ‘bodemberoerende visserij’, en dat de ISA dan beslist in datzelfde gebied diepzeemijnbouw toe te laten? Of dat een bedrijf onderzeese telecomkabels of pijpleidingen wil gaan leggen in beschermd gebied? Dat kan niet de bedoeling zijn.” Samenwerking en coördinatie zijn dus noodzakelijk, vooral ook als er steeds meer mariene beschermde gebieden moeten worden opgezet, zoals in COP15 is afgesproken.

Mogelijk kunnen er onder het nieuwe verdrag ook concrete nieuwe mariene beschermde gebieden worden ingesteld, zegt Molenaar, maar het zal het in elk geval makkelijker maken dit te doen. Het verdrag regelt kwesties als: hoe trekken we de grenzen van een nieuw zeereservaat, en wie gaat dat doen? Hoe toetsen we de schadelijke gevolgen voor de natuur van economische activiteiten op volle zee? Hoe zorgen we dat alle landen gelijke toegang hebben en delen in de opbrengst? Hoe handhaven we de regels, en wie ziet daarop toe?

Formeel wordt het nieuwe verdrag volgens Molenaar een uitwerking (‘implementation agreement’) van het uit 1982 daterende VN-zeerechtverdrag, de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dat is het internationale raamwerk voor alle mariene activiteiten, onderschreven door 167 landen en de EU, waaronder nu al aanvullende deelverdragen hangen over visserij en diepzeemijnbouw. Daar komt dit verdrag over mariene natuurbescherming nu feitelijk bij.

Het is dus geen ‘akkoord van Parijs’ voor de oceanen dat een enorm vacuüm moet afdekken, zegt Molenaar. “Er is al een uitgebreid internationaal systeem. De onderwerp- en sectorspecifieke regelingen zijn het belangrijkste, en dat blijft zo. Maar al die organisaties zijn wel bezorgd over dit nieuwe mondiale verdrag. Ze vrezen ondergraving van hun eigen mandaat.” Het kan leiden tot onderlinge concurrentie en mogelijk ondermijning van bestaande regionale organisaties, zoals Ospar, voor de bescherming van de natuur in de noordoostelijke Atlantische Oceaan.

De belangenstrijd

De weg naar een oceanenverdrag is een moeizaam proces waarover niet voor niets al sinds 2006 wordt gebakkeleid. Augustus vorig jaar leek er bijna overeenstemming te zijn, maar toen kwamen de VN-lidstaten er op het vlak van de financiering niet uit. Ook was er geharrewar over de potentiële opbrengsten van ‘mariene genetische hulpbronnen’ voor onder meer geneesmiddelen, voedsel en industriële toepassingen (‘bioprospecting’). Want de economische belangen zijn groot.

De onderhandelingen in New York draaien vooral om vier lastige dossiers: het opsporen van de genoemde mariene genetische hulpbronnen, het instellen van mariene beschermde gebieden, het opstellen van milieueffectrapportages en de transfer van technologie. En de partijen laten zich langs vertrouwde arm-rijktegenstellingen splitsen. Grofweg hechten de ontwikkelde landen aan twee en drie (natuur en milieu, dus verplichtingen), ontwikkelingslanden aan een en vier (economische ontwikkeling, oftewel rechten).

Het mijnen van titanium-houdende mineralen op zee. Beeld Image Select

Het is vooral de Europese Unie die uit lijkt te zijn op een stevige deal, en zich ervan bewust is dat het verdrag daarom interessant moet zijn voor alle partijen. Dat vinden ook de 51 landen van de High Ambition Coalition voor BBNJ die vorig jaar op een oceanentop in het Franse Brest werd opgezet. Hoewel ook die landen het niet over alles eens zijn, zoals over de vraag hoe het nieuwe verdrag zich moet verhouden tot bestaande organisaties zoals regionale visserijbeheersorganisaties. En landen met grote visserijvloten verdedigen uiteraard hun belangen.

En dan zijn er nog de grootmachten die eigenlijk helemaal geen verdrag willen. De Verenigde Staten, Rusland en China zijn niet geïnteresseerd in milieuverplichtingen en zien economische plichten vooral als beperkingen voor henzelf. Ze proberen het verdrag dus te verwateren. Een aantal lidstaten wilde de visserij zelfs helemaal buiten het verdrag houden. Ook willen ze de bestaande vrijheid van de volle zee handhaven op het nieuwe terrein van bioprospecting, en daarmee het aloude principe van ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.

Vooral ontwikkelingslanden willen voor bioprospecting hetzelfde model hanteren als voor diepzeemijnbouw in de internationale zeebodem. Die geldt als een ‘gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid’ waarvan de opbrengsten eerlijk gedeeld moeten worden. Grote landen zouden in dat geval echter kunnen besluiten tegen het verdrag te stemmen of het nooit te ratificeren, zegt Molenaar. “Ze willen niet beperkt worden door het internationaal recht.” Zo hebben de VS de VN-Conventie over Biodiversiteit nooit geratificeerd en het Internationaal Strafhof nooit erkend.

De slaagkans

Worden de onderhandelingen in New York vrijdag succesvol afgesloten? Het zal erom spannen. Het verdrag moet bij consensus of anders een gekwalificeerde tweederdemeerderheid tot stand komen, en vervolgens door een minimumaantal landen worden geratificeerd voordat het in werking treedt. In het laatste ontwerp stonden nog heel wat stukken tekst tussen vierkante haken, een teken dat daarover nog geen overeenstemming is. Volgens Greenpeace blokkeren met name een aantal ontwikkelde landen, waaronder ook China, een compromis.

Tonijnvissers. Beeld AFP

China speelt een sleutelrol omdat het vanouds sterke banden heeft met veel ontwikkelingslanden. Het land trad op de biodiversiteitstop COP15 in december in Montreal noch als voorzitter noch als een wereldleider op, maar lijkt nu de voortgang te traineren. Volgens insiders kan China, thuisbasis van zes van de tien grootste visserijbedrijven ter wereld, de deal maken of breken. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet vorige week overigens weten dat Beijing naar een ‘sterke overeenkomst’ streeft.

Molenaar denkt intussen wel dat er grote kans is op een akkoord. “Onder druk wordt alles vloeibaar, dat zie je bij klimaattoppen ook. Maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken.” Vraag is vooral of de al genoemde grote landen dit verdrag wel willen. “Het levert ze economisch niets op, alleen verplichtingen. Misschien is hun eis om het beginsel van vrijheid in volle zee in de tekst op te nemen bedoeld om de onderhandelingen te laten ontsporen.”

Het is natuurlijk ook niet de beste tijd om een nieuwe mondiaal akkoord te sluiten, nu de economische gevolgen van de pandemie en de oorlog in Oekraïne de internationale verhoudingen op scherp hebben gezet. Maar falen is geen optie. “De oceanen liggen in de frontlinie van de oorlog die de mens voert tegen de natuur”, verklaarde VN-topman António Guterres vorige maand, en hij smeekte de lidstaten om te stoppen met ruziën en de slepende onderhandelingen eindelijk af te ronden. Zullen ze luisteren?