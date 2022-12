Krachtige kosmische flits zet 20 jaar sterrenkundige kennis op haar kop

“Dit is echt een zeer bijzondere meting”, zegt sterrenkundige Ralph Wijers van de universiteit van Amsterdam, zelf niet bij het onderzoek betrokken.

Tot ‘GRB 211211A’, zoals het heet, was de wereld van gammaflitsen overzichtelijk. Ze kwamen voor in twee soorten: korte, die tot maximaal twee seconden duren. En lange, die zelfs uren kunnen duren. Die kortere variant wordt veroorzaakt door twee botsende hemellichamen: neutronensterren, bijvoorbeeld, of een neutronenster en een zwart gat. De lange variant ontstaat soms wanneer een zeer zware ster sterft in een supernova-explosie.

Grensgevallen

“We verwachtten wel dat er grensgevallen zouden bestaan”, zegt Wijers. Het leek een kwestie van tijd totdat men een gammaflits zou vinden veroorzaakt door twee botsende hemellichamen die iets langer zou duren dan twee seconden.

Maar GRB 211211A overtreft die verwachting. Hij is vrijwel zeker veroorzaakt door twee botsende hemellichamen en duurt zelfs ongeveer een minuut. “Dat is niet zomaar een stukje over de grens, maar echt – bam – in het midden van de lange gammaflitsen”, zegt Wijers.

En dat is raar. Want zo’n botsing zélf is met enkele milliseconden wel gedaan. “Uit de computermodellen blijkt dat je de flits heus wel tot seconden kunt oprekken, maar het is mij een raadsel hoe je het een hele minuut aan de gang houdt, met die enorme hoeveelheid energie die bij een gammaflits vrijkomt”, zegt hij. “Dit geeft ons stof tot nadenken. Je moet heel creatief zijn om dit nog te kunnen verklaren.”

Extreem zeldzaam

Gammaflitsen – ook degenen die wel netjes in het huidige keurslijf passen – zijn extreem zeldzaam. “Per sterrenstelsel komen ze gemiddeld eens per miljoen jaar voor”, zegt Wijers.

GRB 211211A vond overigens plaats in een ander sterrenstelsel, op 1,1 miljard lichtjaar van aarde. De laatste keer dat er in onze eigen Melkweg een gammaflits afging was in 2005. “Dat gebeurde alsnog op grote afstand – ongeveer zo ver als van hier tot het centrum van de Melkweg – en tóch kon je toen met radio-ontvangers de invloed van de bij die flits uitgezonden straling meten op onze aardatmosfeer”, zegt Wijers. “Dit soort flitsen zijn echt onvoorstelbaar krachtig.”

Een gammaflits wordt soms zelfs genoemd als verdachte in de zaak van het grootschalig uitsterven van een grote hoeveelheid diersoorten op aarde. Dat gebeurde zo’n 450 miljoen jaar geleden een van de vijf uitstervingsgolven die onze planeet in haar historie te verwerken kreeg, de zogeheten Laat-Ordovicische massa-extinctie. Een gammaflits zou die golf mogelijk indirect hebben veroorzaakt.

“Maar qua gevaar uit de hemel zou ik gammaflitsen niet heel serieus nemen, daarvoor zijn ze te zeldzaam”, zegt Wijers. “We kunnen beter alle ruimtestenen goed in de gaten houden.”