Koel blijven in de verzengende hitte? Mierenegels blazen snottebellen en doen buiksprongetjes

De harige en stekelige beestjes met puntige snavel vertonen niet het gebruikelijke gedrag waarop de meeste andere dieren vertrouwen om niet oververhit te raken.

Zweten is uitgesloten omdat ze niet over de juiste klieren beschikken. Ze hijgen of likken zichzelf ook niet. Maar ze hebben wel een geheim wapen.

Uit onderzoek van professor Christine Cooper, van de Australische Curtin Universiteit blijkt dat mierenegels snottebellen blazen om een reservoir met bloed aan de bovenkant van hun langwerpige snavel af te koelen.

Ze maken ook buiksprongen op koele oppervlakken, waardoor warmte kan ontsnappen wanneer hun buik in contact komt met schaduwrijke grond of uitgeholde boomstammen, en ook hun poten laten warmte ontsnappen.

Warmtebeelden

Cooper maakte gebruik van warmtebeelden van wilde mierenegels, genomen ten zuidwesten van Perth, om uit te zoeken hoe zij warmte uitwisselen met hun omgeving.

“Mierenegels worden verondersteld niet erg bestand te zijn tegen hoge temperaturen en dat is vrij ongewoon voor een soort die over het hele Australische continent leeft,” zegt ze.

“We vermoeden dus al lang dat ze veel toleranter zijn dan de eerste labgegevens suggereren. En dat roept de vraag op hoe ze omgaan met deze hogere temperaturen als ze niet hijgen, likken of zweten.”

De diertjes blijken dus snottebellen te blazen. “Ze blazen slijmbellen uit hun neus en die barsten en maken de punt van hun snuit nat,” legt Cooper uit in The Guardian. “Dat betekent dat verdamping de grote plas bloed die net onder de huid zit op het puntje van hun neus kan afkoelen. Toen we naar de temperatuur van hun snuiten keken, was het echt heel koud.”

Klimaatverandering

Volgens Cooper is het belangrijk om te begrijpen hoe mierenegels warmte verdragen, nu het klimaat wereldwijd opwarmt.

“Het volgende wat we moeten doen is het maken van thermische modellen om te zien hoe belangrijk deze vensters zijn voor de warmteafvoer en waar hun thermische grenzen liggen.”

“We kunnen dan berekenen of ze 10 minuten in de zon moeten doorbrengen voordat ze oververhit raken, of dat ze een uur in de zon kunnen doorbrengen onder verschillende omstandigheden en hoe dat hun foerageerduur kan veranderen en dat soort dingen.”