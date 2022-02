Koala staat op lijst van bedreigde diersoorten: ‘Schokkende evolutie voor een van meest iconische dieren ter wereld’

De koala bevindt zich al langer in een benarde situatie. Verstedelijking, verlies van habitat, langdurige droogte, ziekte en zware branden hebben ertoe geleid dat de aantallen flink geslonken zijn. Sinds 2012 staat het Australische buideldier op de lijst van kwetsbare soorten.

De opeenvolgende Australische regeringen zijn er sindsdien niet in geslaagd de omstandigheden van de koala te verbeteren. Een herstelplan kwam er niet, hoewel dat volgens een nationale wet al negen jaar verplicht is. Er bleken zware bosbranden voor nodig om uiteindelijk toch tot overleg te komen. Eind vorig jaar werd dan een herstelplan voorgelegd.

Beeld BBC/NHU/Shutterstock/John Carnemolla

De regering-Morrison kondigde vorige maand aan 50 miljoen dollar vrij te maken om de soort te helpen. Milieugroeperingen juichten het initiatief toe, maar spraken van een “druppel op een hete plaat” zolang de onderliggende oorzaken niet worden aangepakt.

Nu de beschermingsstatus van de populaties in de oostelijke staten Queensland, New South Wales en het Australisch Hoofdstedelijk Territorium opgeschaald wordt, bestaat de hoop dat de regering hier alsnog werk van zal maken.

Milieuorganisaties strijden hier al langer voor. “In tien jaar tijd veranderde de status van de koala van ‘niet op de lijst’ naar ‘bedreigd’”, zegt Dermot O’Gorman, algemeen directeur van WWF Australië. “Dat is een schokkend snelle achteruitgang voor een van de meest iconische dieren ter wereld.”

Volgens O’Gorman is er nog tijd om de koala te redden, tenminste als de opschaling een keerpunt betekent in het beleid. Dat is nodig, want een parlementair onderzoek van New South Wales kwam in 2020 met een dramatische conclusie: tenzij de regeringen dringend maatregelen nemen om het leefgebied van de koala te beschermen, zal de soort in 2050 uitgestorven zijn.