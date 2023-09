Klimaatverandering lijkt voor paddenstoelen geen enkel probleem: ‘Ze vinden altijd wel een weg’

Paddenstoelen en regenval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur en worden droogte en hevige regenval steeds normaler. Schimmels lijken zich bijzonder goed te handhaven, ook nu de weersextremen elkaar steeds sneller opvolgen.

De panterameniet, de citroenstrookzwam, de franjeameniet, de gewone heksenboleet, het hazenpootje, het kleverige koraalzwammetje en het gewone eekhoorntjesbrood. De bosbodem leek even in slaap gesust, maar na een paar kletsnatte weken is er weer volop leven. In alle vormen en maten wippen de paddenstoelenhoedjes boven hun flexibele stelen.

Wie er de afgelopen weken op uittrok om de vrolijkgekleurde schimmels te zien, kon zijn geluk niet op. Zo ook Martijn Oud van de Nederlandse Mycologische Vereniging. “Afgelopen zondag ben ik erop uit gegaan en heb ik, echt waar, ruim honderd roodnetboleten gevonden. De roodnetboleet is eigenlijk een heel zeldzame soort: 25 jaar geleden werd hij voor het eerst waargenomen. Nu is de soort uitgegroeid tot wat ik zondag heb gezien. Het is echt absurd.”

Waar paddenstoelen normaal een synoniem zijn voor de herfst, was dit jaar de zomerperiode een zwammenwalhalla. Het is het gevolg, zo lijkt, van een paar weken vol plensbuien die het uitzonderlijke droge voorjaar en zomer eindelijk aflosten.

Verregende julimaanden

Klimaatverandering zorgt voor een temperatuurstijging en maakt weersextremen als droogte en hevige regenval veel algemener. Bij planten weten we dat klimaatverandering voor een vroeger groeiseizoen zorgt en van de meeste dieren is bekend dat het optimale leefgebied langzaam naar het noorden opschuift. Voor zowel planten als dieren geldt dat hitte en droogte leidt tot verhoogde sterfte. Voor schimmels lijkt het verhaal een stuk minder eenduidig.

Dat het een droog voorjaar en een natte zomer was, erkent Thomas Kuyper, emeritus hoogleraar mycologie aan Wageningen Universiteit en Research. “Maar historisch gezien is het niet heel veel bijzonders. De afgelopen tijd zijn we droge zomers gewend. Vroeger waren verregende julimaanden geen uitzondering. En als je zoveel regen hebt, dan is het te verwachten dat de paddenstoelen opkomen.”

Dat betekent niet meteen dat de herfst ook eerder is begonnen, integendeel. De paddenstoelen die mycoloog Oud tijdens zijn zondagse wandeling tegenkwam zijn typische zomersoorten. Veel daarvan zijn boleten, een paddenstoelengeslacht waar bijvoorbeeld het eekhoorntjesbrood onder valt. Deze vlezige paddenstoelen zijn goed te herkennen aan de buisjes onder de hoed, waar bij andere paddenstoelen vaak plaatjes zitten.

Koraalzwam. Beeld cb

Ruilhandel

Een paddenstoel is het bovengrondse deel van een schimmel. Het grootste gedeelte zit onder de grond en heet het mycelium (ook wel zwamvlok). Het ondergrondse deel van boleten raakt verweven met de wortels van bomen en gaat een samenwerkingsverband aan: een mycorrhiza. Een paddenstoel levert voedingsstoffen en water aan de boom en pakt in ruil daarvoor wat suiker.

“De mycorrhizavormers duiken de grond in en komen pas tevoorschijn als de sapstroom van bomen weer op gang komt”, gaat Oud verder. In de natte weken in juli konden de boleten en andere mycorrhizerende schimmels dus weer suikers van bomen aftappen. Een goede timing, want aan het einde van het groeiseizoen slaat een boom veel suiker op in de wortels. Hij heeft het immers niet meer nodig in de bladeren. De suiker gebruiken paddenstoelen om nieuw weefsel te bouwen. Het resultaat: een paddenstoel waarmee ze hun sporen kunnen verspreiden.

Verrijzen en verschrompelen

Verrijzen als paddenstoelen na een regenachtige dag. Dit Nederlandse gezegde bewees deze zomer zijn waarachtigheid. Al is het weer niet voor alle paddenstoelen doorslaggevend. Sommige paddenstoelen hebben de voedingsstoffen uit dode bladeren nodig, vertelt Kuyper. “Dan is het beste moment natuurlijk de herfst.” De zogenaamde saprotrofe paddenstoelen ruimen het dode plantmateriaal op. Ook de oesterzwam, met dood hout als voedselbron, is zo’n opruimer. “Omdat hout relatief goed vocht vasthoudt, kun je deze paddenstoelen al vanaf maart vinden. Ze volgen wel een seizoenspatroon, maar zijn veel minder fluctuerend in grootte en groeiwijze dan paddenstoelen op de grond.”

Gewoon eekhoorntjesbrood. Beeld cb

De innige samenwerking tussen bomen en boleten brengt ook risico’s met zich mee. Als de sapstroom weer stokt door een droge periode, ligt verschrompeling van de net gecreëerde paddenstoelen op de loer. “Voor een aantal paddenstoelen zal gelden dat ze uitdrogen voordat ze hun rijpe sporen hebben afgeworpen”, legt Kuyper uit. “Dan hebben ze relatief weinig sporen om te verspreiden en lijkt het een verloren jaar. Maar doordat het ondergrondse organisme tientallen jaren kan leven, hoeft dat niet per se een probleem te zijn.” Andere paddenstoelen ontsnappen aan droogte door een zeer korte levenscyclus en hebben de snelle verschrompeling tot kunst verheven. “Kleine inktzwammetjes en sommige breeksteeltjes zie je haast alleen als het ’s morgens dauwt. Aan het eind van de dag zijn ze alweer vergaan.”

Niet het klimaat, maar het milieu

ClimFun is een groot Europees onderzoeksproject dat het effect van klimaatverandering op paddenstoelen onderzocht heeft. Kuyper was een van de onderzoekers. “Er kwam uit dat het paddenstoelenseizoen veel langer duurt. Tegenwoordig vind je in november veel meer paddenstoelen dan zestig jaar geleden. Sommige zomersoorten die vroeger één keer paddenstoelen vormden, doen dat nu soms twee keer. Een keer in de voorzomer en een keer in de herfst.”

Droogte, hevige regenval, temperatuurstijging. Het lijkt schimmels niet dwars te zitten. Het milieu is veel belangrijker, meent Oud en verwijst daarmee naar de grootste splijtzwam van de afgelopen jaren: stikstof. “Toen ik klein was zat ik bij mijn oudste broer achterop de fiets. Het was begin jaren vijftig. Toen stonden de bossen helemaal vol met fijnschubbige boleten. De soort stond bij duizenden in dennenbossen en is nu overal verdwenen. Als je naar dezelfde dennenbossen gaat, kom je niets meer tegen, omdat de grond onder de dennenbossen is verzuurd.”

Alle kleuren van de regenboog

“Om klimaatverandering maak ik me niet zo’n zorgen. Paddenstoelen lijken altijd wel een weg te vinden”, verklaart Oud opgetogen. De mycoloog houdt de paddenstoelwaarnemingen in Nederland nauwlettend in de gaten en ziet de afgelopen jaren wel zes nieuwe soorten per maand binnenkomen. Vooral soorten die voorheen zuidelijker voorkwamen, doen het nu goed in Nederland. Andere soorten verdwijnen op dezelfde manier langzaam naar meer noordelijke gebieden.

“Paddenstoelen hebben vergeleken met planten een groter verspreidingsgebied en een grotere tolerantie voor temperatuurverschillen. Hun sporen kunnen een grotere afstand afleggen en gaan sneller naar geschikte plekken toe”, aldus Kuyper. Zo groeit de geliefde zomertruffel al op sommige plekken in Nederland. Andere soorten zullen de komende jaren zeker volgen.

Voor een paddenstoelenliefhebber als Oud is dat goed nieuws. “Die zuidelijke boleten zijn hartstikke mooi. Het is niet normaal: alle kleuren van de regenboog zijn ze. Scharlaken zit erin, geel, leigrijs, bloedrood. Ze hebben prachtige netwerken op de steel. Wat verlang je nog meer van het bos?”