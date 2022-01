Kernenergie en gas? Volgens nieuw voorstel van de Europese Commissie zijn ze ‘groen’

Kernenergie krijgt het label groen als een centrale aan allerlei technische eisen voldoet en een geloofwaardig plan heeft voor de verwerking van haar nucleaire afval. Gascentrales worden alleen als groen erkend als zij onder een limiet aan CO 2 -uitstoot blijven.

Daarmee erkent de Commissie kernenergie en gas als tijdelijke, ‘transitionele’ vormen van groene energie, op weg naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Voor nieuwe kerncentrales vervalt het groene label in 2045, voor nieuwe gascentrales in 2030.

Het voorstel, dat waarschijnlijk in de loop van deze maand officieel gepresenteerd zal worden, maakt deel uit van de zogeheten taxonomie die de Europese Unie wil invoeren. In deze taxonomie worden alle vormen van energieopwekking gelabeld als duurzaam of minder duurzaam.

De EU hoopte hiermee tegemoet te komen aan de wens van beleggers, zoals pensioenfondsen, die vaak op zoek zijn naar duurzame beleggingen. De taxonomie moet een einde maken aan ‘groenwassen’, het investeren in projecten met een groen label die in werkelijkheid niet aan de milieueisen voldoen. De taxonomie kan helpen bij het aantrekken van kapitaal voor investeringen in duurzame energie, hetgeen van belang is voor de EU die in 2050 klimaatneutraal wil zijn.

De afgelopen maanden werd binnen de EU de afgelopen maand een felle politieke strijd gevoerd over kernenergie en gas. Een groep landen onder aanvoering van Frankrijk wilde dat kernenergie als groen zou worden bestempeld, omdat kerncentrales geen CO 2 uitstoten. Maar volgens critici, onder wie de Groenen in het Europees Parlement, is kernenergie niet duurzaam omdat zij wordt opgewekt met de eindige grondstof uranium. Bovendien produceren kerncentrales nucleair afval.

Ook gas is een grondstof die uitgeput kan raken. Bij de opwekking van elektriciteit door gas wordt CO 2 uitgestoten. Maar volgens lidstaten in Zuid- en Oost-Europa zijn gascentrales aanzienlijk minder vervuilend dan kolencentrales. Zij vinden gas voorlopig onmisbaar in de overgang naar werkelijk duurzame vormen van energie, zoals zon en wind.