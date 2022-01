Kan een koude douche helpen om van overtollig vet af te komen?

Stel je voor: je stapt een week lang iedere ochtend onder de koude douche en bent hierna een halve kilo lichter. Voor veel mensen klinkt dat als muziek in de oren. Maar is dat mogelijk? Kun je van kou afvallen?

Arts-onderzoeker Mariëtte Boon vertelt dat ons lichaam is uitgerust met goede systemen om ons warm te houden. Je hebt bijvoorbeeld vast weleens meegemaakt dat je gaat klappertanden en rillen als je het koud hebt. “Door die spierbewegingen komt er warmte vrij”, legt Boon uit.

De warmte in je lijf wordt daarnaast op een slimme manier verspreid: “Als je in de kou staat, trekken de bloedvaten in je armen en benen samen. Slim, want het warme bloed blijft dan dichter bij je organen. Maar er gebeurt nog iets in je lichaam als je het koud hebt”, aldus Boon. Ze vertelt dat je grofweg twee soorten vet in je lichaam hebt. “Het witte vet zorgt voor het opslaan van energie.” Dit is ook het type vet dat ongezond kan zijn, want als je er te veel van hebt, hoopt het zich op tussen je organen en op je buik en billen. Daarom zijn veel mensen dit type vet liever kwijt dan rijk. “Het bruine vet werkt anders”, aldus Boon. “Gek genoeg verbrandt bruin vet juist vetten. Je zou het kunnen zien als een lichaams­eigen warmtekachel. We beschouwen dat bruine vet dan ook als ons goede vet. In de cellen van het bruine vet worden speciale energiefabriekjes aangezet, die noemen we de mitochondriën. Die mitochondriën verbranden kleine vetdruppeltjes en zetten deze om in warmte.”

Geen heilige graal

Maar: op een gegeven moment is de voorraad leeg. Boon: “Dan gebeurt er iets heel slims: het bruine vet haalt vetten op uit het bloed. Die vetten dwalen daar niet zomaar rond, maar zijn afkomstig van het witte vet. Het bruine vet slurpt als het ware de vetten waar je van af wilt op.” Je kunt volgens Boon je bruine vet activeren door regelmatig de kou op te zoeken. “In hoeverre een koude douche je bruine vet aanzet is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Het is wel aannemelijk, aangezien kou een heel snel en sterk effect op bruin vet heeft.”

Als je hoopt vanavond onder de douche even wat kilo’s te verliezen, dan heeft Boon slecht nieuws voor je. “Van twee minuten koud douchen ga je waarschijnlijk niet afvallen. Beter kun je langdurig de kou opzoeken, door bijvoorbeeld regelmatig je thermostaat omlaag te zetten. Zie bruin vet niet als de heilige graal, maar het is wel zo dat alle beetjes helpen als het erom gaat je (slechte) vet te verminderen.”