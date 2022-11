Kan de wetenschap ooit ­helemaal zonder dierproeven? ‘Het aantal kan drastisch verminderd worden’

“Op dit moment kunnen we nog niet zonder proefdieren, maar we kunnen het aantal wél drastisch verminderen”, zegt biomedisch wetenschapper Ellen van den Bogaard van het Radboud universitair medisch centrum. “We hebben hiervoor twee opties: gegevens die we al hebben beter gebruiken, of menselijke cellen opkweken in een laboratorium.”

Van den Bogaard doet veel onderzoek naar het laatste alternatief. “In ons onderzoek gebruiken we vaak huid die vrijkomt na een operatie, bijvoorbeeld een buikwandreconstructie. De cellen kunnen we in het laboratorium in leven houden. We voegen er dan voedingsstoffen aan toe, zoals suikers en vetten. Op deze manier kunnen we die menselijke cellen gebruiken voor experimenten.”

“We kunnen ook menselijke cellen laten groeien met behulp van stamcellen. Dit zijn cellen die aan de lopende band nieuwe cellen maken in ons lijf, als een soort fabriekjes. Als we zulke stam­cellen in het laboratorium brengen, kunnen we dus speciaal voor experimenten heel veel nieuwe cellen maken.”

Wetenschappers zijn nu zover dat ze gewone lichaamscellen kunnen ombouwen tot stamcellen. En niet tot zomaar stamcellen, maar tot zogenaamde pluripotente stamcellen: die kunnen uitgroeien tot bijna elke cel van het lichaam. “Zo kunnen onderzoekers organen namaken die moeilijk te bereiken zijn, bijvoorbeeld hersenen of longen. En die worden dan weer gebruikt voor onderzoek”, legt Van den Bogaard uit.

“Het fijne aan zulke gekweekte cellen is dat we heel nauwkeurig kunnen onderzoeken wat er precies gebeurt. Maar er is ook een nadeel. We kunnen namelijk niet meten wat dit voor effecten heeft op andere lichaamsdelen of op het gedrag van mensen. We weten dus niet of iemand bijvoorbeeld pijn heeft of jeuk. Dan hebben we toch echt informatie nodig van een compleet mens of dier.”

Daarvoor hoeven niet altijd nieuwe experimenten uitgevoerd te worden. “Door gebruik te maken van bestaande informatie voorkomen we dat we proeven onnodig opnieuw doen. Als we patiëntgegevens en resultaten van eerdere dierproeven goed combineren, kunnen we experimenten doen op de computer. Die computermodellen zijn dus eigenlijk een slim alternatief voor een deel van de nieuwe dierproeven”, vertelt Van den Bogaard.

Strengere regels

Kortom, er zijn steeds meer alternatieven, die ook steeds beter worden. “Wij wetenschappers krijgen bovendien te maken met steeds strengere regels rond dierproeven: we krijgen pas onderzoeksgeld als we de dierproeven echt goed kunnen verantwoorden, en er geen goede alternatieven beschikbaar zijn.”

Aan dierproeven valt op dit moment dus nog niet helemaal te ontsnappen. “Als wetenschapper wil je namelijk zo goed mogelijk kunnen onderbouwen waarom je een medicijn of vaccin vrijgeeft aan mensen. Daarin zijn proefdieren nog steeds waardevol. Maar door nieuwe ontwikkelingen kunnen we het aantal proefdieren dus wel echt fors verminderen.”