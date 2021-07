‘Journalisten en activisten gehackt met Israëlische spionagesoftware’

De software, Pegasus genaamd, is bedoeld om terroristen en criminelen in de gaten gehouden. Maar op een lijst van meer dan 50.000 nummers die mogelijk het doelwit waren voor surveillance door regeringen die Pegasus gebruiken, stonden onder meer journalisten en activisten, stelt de internationale groep media op basis van eigen onderzoek.

Pegasus, dat is verkocht aan ‘geautoriseerde regeringen’, kan via een link mobiele telefoons hacken. Hierna kunnen overheden en geheime diensten in het geheim e-mails en sms-berichten inzien, telefoongesprekken opnemen, op afstand bestanden zoals foto’s en mails binnenhalen en de microfoon aanzetten.

Op de lijst zouden 189 journalisten, meer dan 600 politici en overheidsmedewerkers, 65 zakenlieden, 85 mensenrechtenactivisten en een aantal staatshoofden staan. Daarbij gaat het om journalisten van onder meer CNN, Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, The Financial Times en Al Jazeera.

De spyware zou ook zijn gebruikt om in te breken in de smartphone van de verloofde van de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi.

Het is niet duidelijk wie nummers op de lijst plaatste en in hoeveel gevallen dit daadwerkelijk tot een hackpoging leidde. Op 37 telefoons zouden daadwerkelijk sporen van (pogingen tot) hacks met Pegasus zijn aangetroffen.

Volgens de onderzoekers vonden deze hackpogingen telkens kort nadat de desbetreffende persoon op de lijst was gezet plaats, afgaand op de tijdsaanduidingen op de lijst. Soms zaten er slechts secondes tussen.

De lijst, die uit 2016 stamt, kwam in handen van de in Parijs gevestigde non-profitorganisatie Forbidden Stories en Amnesty International. Zij deelden de lijst met de meer dan tachtig journalisten van zeventien internationale media uit tien verschillende landen die aan het grote onderzoek meededen.

‘Laster’

Volgens de NSO Group is de software uitsluitend bedoeld om criminelen en terroristen op te sporen en te schaduwen. In reactie op de bevindingen van het consortium ontkent het bedrijf iets te maken te hebben met de lijst van 50.000 en dat de technologie is gebruikt tegen Khashoggi. Er zouden gebrekkige aannames en feitelijke fouten in het onderzoek zitten, het bedrijf zegt een aanklacht wegens laster te overwegen.

Vorige maand publiceerde NSO Group haar eerste jaarlijkse Transparency and Responsibility Report, waarin staat dat haar producten door staten zijn gebruikt om grote terroristische aanslagen te verijdelen en drugshandelaren te ontmantelen. Meer bevindingen van het onderzoek zullen in de komende drie dagen worden bekendgemaakt, aldus The Washington Post.